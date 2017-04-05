Виталий ДЯЧЕНКО, Деловая столица

Летом прошлого года Верховная Рада приняла закон, который расширяет полномочия Счетной палаты. В частности, этот орган от имени парламента осуществляет контроль за поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использованием. При этом Счетная палата подотчетна Верховной Раде и регулярно информирует ее о результатах своей работы. В ее состав входит девять членов, а срок полномочий руководителя и его заместителей - шесть лет. Принимался этот закон трудно. 255 голосов он получил только после того, как была изменена система назначения членов палаты. Договорились избирать кандидатов в Раде рейтинговым голосованием.

На конкурс сначала поступило 67 кандидатур желающих. Комитет по вопросам бюджета отобрал 29 кандидатов. Но по итогам рассмотрения в сессионном зале вопрос избрания членов палаты вообще провалился. Согласно нашим источникам, причина не в некачественных кандидатах, а в политических игрищах вокруг должности главы счетного органа. В "Блоке Порошенко" не делали секрета из того, что на эту должность будут поддерживать народного депутата Валерия Пацкана. Особенно своего соратника отстаивала группа "УДАР". Но в "Народном фронте", похоже, относительно этого вопроса существует отдельная идея. Собственного претендента на пост руководителя там не озвучивали, но в позу встали (вероятным их выдвиженцем называют Руслана Лукьянчука). "Радикалы" же, которые зачастую подставляют плечо коалиции, вообще не имели своих людей среди кандидатов Счетной палаты.

В итоге - рейтинговое голосование выявило девять потенциальных членов палаты (кроме Пацкана это - Виктор Богун, Тарас Герула, Ольга Дроздовская, Руслан Лукьянчук, Андрей Майснер, Василий Невидомый, Цезарь Огонь, Ярослав Сидорович), но окончательное решение относительно их назначения ВР не приняла. "Фронтовики" дали лишь семь голосов "за", "радикалы" - два. Теперь - новый конкурс, новое рейтинговое голосование и, что не исключено, очередной провал. И это при том, что на словах и члены коалиции, и оппозиционеры поддерживают перезагрузку Счетной палаты. Которая, несмотря на изменения в законодательстве, без соответствующего кадрового наполнения продолжать выполнять декоративную роль.

Почему Счетная палата стала камнем преткновения для коалиции

Все сложности, которые возникают сейчас с назначением новых членов Счетной палаты, объясняются тем, что с 2015 года, когда Верховная Рада приняла новый закон "О Счетной палате", в котором были учтены в том числе и пожелания европейских институтов по внедрению аудита за финансами государственного бюджета, полномочия Счетной палаты были существенно расширены.

Отныне Счетная палата обладает полномочиями осуществлять аудит всех операций со средствами государственного бюджета и, соответственно, деятельности всех учреждений и организаций, являющихся распорядителями бюджетных средств и их получателями. То есть, проверять могут всех, от Кабмина до детских садов и больниц.

Кроме того, отныне Счетная палата будет иметь свое влияние на формирование государственного бюджета, проводя экспертизу проекта закона о госбюджете. Понятно, что в сфере контроля Счетной палаты будут и государственные закупки, и кредиты из государственного бюджета, и государственный долг Украины.

Для осуществления всех этих полномочий новый закон предусматривает не только аппарат Счетной палаты, а и наличие территориальных департаментов, что значительно увеличивает возможности для аудиторской деятельности.

Отдельно стоит отметить, что в новом законе значительно ограничены возможности по увольнению с должностей руководителя и членов Счетной палаты. Если раньше, чтобы уволить члена Счетной палаты было достаточно лишь соответствующего результативного голосования Верховной Рады, то теперь есть четкий перечень оснований, лишь при наличии которых парламент может поставить этот вопрос на голосование. То есть, по большому счету, уволить члена Счетной палаты без решения суда вследствие совершения членом палаты преступления (к тому же такое решение суда должно вступить в законную силу) теперь будет невозможно. Кроме, разумеется, случаев тяжелой болезни, смерти, смены гражданства или собственного желания члена палаты.

Так что члены и глава Счетной палаты, которые в ближайшее время будут избраны депутатами, гарантированно будут оставаться на своих должностях в течение всего срока полномочий - шесть лет. А учитывая рост возможностей Счетной палаты, этот орган может стать серьезным инструментом политической борьбы. Так что нет ничего удивительного в том, что каждая политическая сила просто мечтает делегировать в Счетную палату как можно больше собственных людей.