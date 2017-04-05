По итогам торгов 4 апреля курс доллара на межбанке вырос на 12 копеек, и зафиксировался в рамках 27,12-27,14 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Ключевой новостью для валютного рынка сегодня стал не кредит МВФ, а выплата по НДС, которая изменила расстановку сил на торгах. У импортеров прибавилось гривни, и они вышли скупаться на межбанке.

«Открытие торговой сессии во вторник проходило на уровнях 27,07-27,13 грн./$. На дальнейший ход торгов, на наш взгляд, прежде всего оказала влияние гривневая ликвидность, полученная в результате возмещения НДС. По нашим оценкам, после выплат НДС существенного сокращения валютных продаж сегодня не наблюдалось, зато с самого утра была заметна активизация покупателей инвалюты, к которым дополнительно добавились покупки под репатриацию дивидендов. В связи с этим котировки к обеду плавно подросли к 27,14-27,18 грн./$. Во второй половине дня активность на межбанковском рынке снизилась, безналичный курс скорректировался к 27,12-27,14 грн./$», - уточнил Верхградский.

«Котировки межбанка росли вслед за возрастающим спросом на валюту», - подтвердил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Банкиры не скрывают, что их клиенты давно находятся в предвкушении плавной девальвации гривни. Потому не упускают ни малейшей возможности поскорее купить доллар и даже раньше срока рассчитаться по внешнеэкономическим контрактам.

«А еще в начале месяца на межбанк влияет привычная сезонность, поскольку валютные покупки происходят под репатриацию дивидендов и формирование резервов», - заметил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

В такой ситуации новость от МВФ прошла по касательной.

«Решение МВФ - безусловно позитивно для валютного рынка, однако реальное влияние на укрепление гривны это сможет оказать лишь по факту выделения кредитных средств, которые идут на пополнение международных резервов Украины. Психологически на динамику курса новость не влияет», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В большей степени успокоить ситуацию на межбанке сегодня помогало население. Банкиры перепродавали на безналичном рынке доллар, выкупленный у людей в кассах.

«Сглаживанию дисбаланса на безналичном рынке в определенной степени способствовал перелив валюты с наличного на межбанковский рынок, который стал возможен благодаря разнице наличного и безналичного курсов», - сообщил Станислав Верхградский.

Немного припозднилось 4 марта постановление Нацбанка №30, потому казначеи с опозданием получили новость о смягчении двух ключевых валютных ограничений.

Во-первых, НБУ с 65% до 50% снизил требование по обязательной продаже валютной выручки на межбанке. Во-вторых - резко повысил максимальную сумму покупки наличной инвалюты для населения: с нынешних 12 тыс. грн. до 150 тыс. грн.

Все эти нововведения заработают уже 5 апреля, и пока эксперты относятся к ним достаточно спокойно.

«Курс доллара плавно поднимается, и этим стимулирует экспортеров к продаже валютной выручки. Они действительно продают больше, чем от них требуется в обязательном порядке. Так что мы не увидим завтра сокращения валютных продаж на межбанке и обвала курса гривни. Сейчас удачный момент для обкатки данных валютных послаблений», - заверил UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Он также считает, что банки смогут обеспечить людей наличным долларом в большем объеме.

«Банкам представился шанс отбить клиентов у черного рынка. Думаю, они будут стараться обеспечить людей валютой. Она у банков есть», - подчеркнул Невмержицкий.

Он считает, что, если в каких-то банковских отделениях на моменте не будет крупных валютных сумм, они наверняка будут принимать заказы на их продажу на следующий день.

4 апреля на наличном рынке сохранялось спокойствие и низкие курсы валют. Потому банкам и было выгодно скупать валюту в кассах и перепродавать ее на межбанке.

«С утра ощущалось желание участников рынка откупить свои короткие позиции по долларам в виду высокого форекса и наличия на руках гривны. Как результат курс подскочил с 26,85-26,91 грн./$ до 26,89-26,95 грн./$. В дальнейшем ажиотаж спал и после обед наличные котировки снизились к 26,88-26,93 грн./$», - рассказал Станислав Верхградский.

В тоже время финансисты допускают плавное подорожание наличного доллара завтра. И ждут сокращения валютного перетока с наличного рынка на безнал.

«5 апреля спрос на валюту продолжит формироваться под воздействием избыточной гривневой ликвидности после выплат НДС и покупки валюты с целью репатриации дивидендов. Существенное увеличение объемов перелива валюты с наличного рынка на межбанковский, невзирая на благоприятные для этого условия, завтра не ожидаем, поскольку банки в текущий момент испытывают дефицит наличной гривны», - отметил Верхградский.

Он прогнозирует в среду подорожание валюты до 27,10-27,20 грн./$.

Такие же уровни ждет и Олег Куринной, который также пеняет на избыточность гривневой массы на межбанке.

«Небольшие колебания на валютном рынке скорее всего продлятся в ближайшие несколько дней как по причине выплат по НДС, так и из-за вывода компаниями дивидендов, которые также обычно приходятся на начало месяца. На завтра мы прогнозируем динамику в пределах 27,10-27,20 грн./$. При этом других причин, способных оказать давление на рынок, сейчас нет», - резюмировал он.