Меморандум Украины с Международным валютным фондом (МВФ) предполагает выпуск государством в 2017 году облигаций на сумму до 98 млрд грн для докапитализации банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

В то же время в документе, обнародованном на веб-сайте Фонда, отсутствует уточнение относительно предполагаемых банков и суммы, на которую будет докапитализирован ФГВФЛ.

Как сообщалось, правительство по предложению Национального банка Украины и акционеров ПриватБанка (Днепр) 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации финучреждения, вследствие чего государство получило 100% в его капитале.

После перехода ПриватБанка в собственность государства, Минфин докапитализировал его на 116,8 млрд грн.

В начале февраля 2017 года глава правления ПриватБанка Александр Шлапак допустил о необходимости проведения очередной докапитализации финучреждения после завершения аудита его капитала.

ПриватБанк намерен уведомить Министерство финансов и НБУ о сумме требуемой докапитализации в начале апреля. По данным главы банка указанная сумма будет включать как кипрские, так и крымские активы финучреждения.

