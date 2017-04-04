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Меморандум с МВФ включает докапитализацию государством банков и ФГВФЛ на сумму до 98 млрд грн
20:46 04.04.2017 |
Меморандум Украины с Международным валютным фондом (МВФ) предполагает выпуск государством в 2017 году облигаций на сумму до 98 млрд грн для докапитализации банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
В то же время в документе, обнародованном на веб-сайте Фонда, отсутствует уточнение относительно предполагаемых банков и суммы, на которую будет докапитализирован ФГВФЛ.
Как сообщалось, правительство по предложению Национального банка Украины и акционеров ПриватБанка (Днепр) 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации финучреждения, вследствие чего государство получило 100% в его капитале.
После перехода ПриватБанка в собственность государства, Минфин докапитализировал его на 116,8 млрд грн.
В начале февраля 2017 года глава правления ПриватБанка Александр Шлапак допустил о необходимости проведения очередной докапитализации финучреждения после завершения аудита его капитала.
ПриватБанк намерен уведомить Министерство финансов и НБУ о сумме требуемой докапитализации в начале апреля. По данным главы банка указанная сумма будет включать как кипрские, так и крымские активы финучреждения.
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