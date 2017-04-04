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Топливно-энергетический комплекс
МВФ ожидает возврата Украины на рынок еврооблигаций в конце 2017г
20:14 04.04.2017 |
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает возврата Украины на рынок внешних коммерческих займов уже в 2017 году и выпуска ею в четвертом квартале этого года еврооблигаций на $1 млрд
Соответствующая информация содержится в обнародованном Фондом материалах во вторник.
"Ожидается, что в 2017 году Украина сможет вновь получить доступ к международным рынкам капитала (пятилетние облигации с доходностью 9%) благодаря улучшенному профилю долга в результате долговой операции (что отражено в заметном сокращении суверенного риска до докризисного уровня) и при условии продолжения деэскалации конфликта на Востоке", - отмечают эксперты МВФ.
Они указывают, что, как правило, страна возвращается на рынок после трех лет после операции по реструктуризации долга, приводя в качестве примера опыт самой Украины в 1998-2001 гг.
МВФ предполагает, что в 2018-2020 гг. Украина будет ежегодно заимствовать по $2 млрд на рынке еврооблигаций, а в 2021-м этот объем возрастет до $3 млрд. По мнению экспертов Фонда, незначительные потребности в валовом финансировании помогут Украине обеспечить необходимый непрерывный доступ на рынки.
В то же время, согласно материалам МВФ, США прекратят с этого года предоставлять гарантии по выпускаемым Украиной еврооблигациям, которые в предыдущие годы позволили стране привлечь $3 млрд по рекордно низким ставкам.
В соответствии с опубликованным материалами, после провала внешнего финансирования до $2,8 млрд в 2016 году с $8,3 млрд годом ранее, в 2017-м этот показатель вырастет до $7,2 млрд, а в следующем составит $3,3 млрд, после чего Украина начнет понемногу возвращать эти средства.
Предполагается, что нетто-финансирование МВФ в 2017 году составит $4,6 млрд, ЕС - $1,3 млрд, Всемирного банка - $0,2 млрд, ЕБРР/ЕИБ, других подобных кредиторов - $1,1 млрд.
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