Украина надеется на получение еще 8 траншей по программе EFF с Международным валютным фондом (МВФ) в объеме 8,285 млрд долларов до конца 2018 года.

Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины, обнародованном на сайте МВФ, передают Українські Новини.

В частности, программой предусмотрено, что Украина 15 мая 2017 года получит 1,907 млрд долларов, 15 августа - 1,279 млрд долларов, 15 ноября - 1,279 млрд долларов (всего 4,5 млрд долларов).

На 2018 год предусмотрено получение 4 траншей (15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября) по 955 млн долларов каждый.

Как сообщали Українські Новини, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.

Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила в марте 2015 года, второй на 1,7 млрд долларов - в августе 2015 года, третий на 1 млрд долларов - в сентябре 2016, четвертый на 1 млрд долларов - в апреле 2017 года.

Украина рассчитывает получить в этом году еще 3 транша от МВФ на 4,5 млрд долларов.