Украина планирует провести приватизацию "Одесского припортового завода" в 1 полугодии 2017 года.

Об этом говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике Украины, обнародованном на сайте МВФ, передают Українські Новини.

В частности, Украина обязуется усовершенствовать законодательную базу для приватизации предприятий (новый граничный срок выполнения структурного маяка - конец августа) и расширить круг объектов, подпадающих под приватизацию.

Приватизацию Одесского припортового завода планируется завершить в первой половине 2017 года.

Кроме того, будет инициирована приватизация других госпредприятий - ПАО "Центрэнерго", "Турбоатом", а также "Укрспирта".

Как сообщали Українські Новини, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.

Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила в марте 2015 года, второй на 1,7 млрд долларов - в августе 2015 года, третий на 1 млрд долларов - в сентябре 2016, четвертый на 1 млрд долларов - в апреле 2017 года.

Украина рассчитывает получить в этом году еще 3 транша от МВФ на 4,5 млрд долларов.