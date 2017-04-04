Обязанности надзора за рядом финансовых посредников будут переданы от Национальной комиссии по регулирования рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) Национальному банку Украины (НБУ) и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и должны быть имплементированы в полном объеме до конца декабря 2017 года.

Об этом говорится в меморандуме властей Украины с Международным валютным фондом (МВФ), текст которого обнародован во вторник на сайте Фонда.

При этом отмечается, что в настоящее время делается все, чтобы принятый в первом чтении Верховной Радой в июле 2016 года соответствующий законопроект был принят во втором чтении до конца марта 2017 года.

Согласно меморандуму, НБУ будет нести ответственность за регулирование и надзор над страховыми и лизинговыми компаниями, кредитными союзами, кредитными бюро и другими небанковскими кредиторами, ломбардами, финансовыми компаниями; НКЦБФР - над частными пенсионными фондами, эмитентами ипотечных сертификатов, фондами для финансирования строительства и фондами операций с недвижимостью.

В меморандуме также отмечается, что для улучшения функционирования финансовых рынков, повышения прозрачности и качества раскрытия информации эмитента, а также сокращения масштабов коррупции и мошенничества будет принят новый закон об аудиторской деятельности и пересмотрен закон о бухгалтерском учете. Эти законы, разработанные при содействии ЕС и Всемирного банка, приведут бухгалтерскую базу Украины в соответствие с директивой ЕС о бухгалтерском учете и создадут новую структуру надзора за аудиторами, сохраняя полномочия НБУ и НКЦБФР устанавливать дополнительные стандарты для аудиторов банков и других регулируемых организаций. Указанные законы должны быть приняты до конца июля 2017 года.

