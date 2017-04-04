Международный валютный фонд надеется на реструктуризацию Украиной долга перед Россией в размере 3 млрд долларов на общих основаниях.

Об этом говорится в Меморандуме сотрудничества Украины и МВФ, передают Українські Новини.

"Предполагается, что бонды, держателями которых является Россия, будут реструктуризированы в соответствии с параметрами программы", - говорится в меморандуме.

Параметры программы предусматривают реструктуризацию еврооблигаций на общих основаниях, договоренность о которых была достигнута с комитетом держателей украинского долга экс-министром финансов Натальей Яресько в 2015 году.

При этом в МВФ подчеркнули, что Украина выполнила критерий "доброй воли", предусматривающий добросовестное желание заемщика достичь договоренности о механизме погашения задолженности перед кредитором, и достигла соответствия политике МВФ.

Как сообщали Українські Новини, 29 марта Высокий Суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на 3 млрд долларов и выплатить проценты.

Также суд разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение о выплате России долга 3 млрд