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Украина обещает до июля сформировать Национальную медслужбу - меморандум с МВФ
19:25 04.04.2017 |
Украина обязуется до июля 2017 изменить систему финансирования первичного уровня предоставления медицинской помощи, сформировать Национальную медицинскую службу, которая будет выступать единым национальным закупщиком медицинских услуг.
Это предусмотрено меморандумом, заключенным Украиной с Международным валютным фондом (МВФ).
"На первом этапе реформ мы введем механизм финансирования сферы предоставления первичных медицинских услуг по принципу "деньги следуют за пациентом". В результате с июля 2017 сфера предоставления первичных медицинских услуг будет получать бюджетное финансирование с учетом количества граждан, которые зарегистрируются у конкретного врача в определенном медицинском учреждении или в частной клинике", - говорится в меморандуме, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".
Кроме того, документом предусматривается, что закупка медуслуг будет осуществляться единым национальным агентством по закупкам - Национальной медицинской службой, которая будет сформирована в первой половине 2017 года.
Начиная с 2018 года, Национальная медслужба также будет отвечать за финансирование специализированной и стационарной медицинской помощи, а также заниматься финансированием закупок амбулаторных лекарств.
Кроме того, предусматривается формирование с 2017 года около 100 госпитальных округов, внедрение программы реимбурсации стоимости лекарств, перечень которых будет расширяться.
Как сообщалось, в заключенном в октябре 20116 года меморандуме с МВФ Украина обязывалась принять полный пакет законов, который даст возможность реформировать систему здравоохранения к концу декабря.
Проект по реимбурсации стоимости лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и бронхиальной астмы стартовал с 1 апреля 2017 года.
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