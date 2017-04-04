Украина обязуется перед Международным валютным фондом (МВФ) принять пенсионное законодательство до конца апреля и закон об обороте сельскохозяйственных земель до конца мая.

Об этом говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике Украины обнародованном на сайте МВФ, передают Українські Новини.

Власти осознают необходимость проведение пенсионной реформы, так как дефицит Пенсионного фонда превысил 140 млрд гривен в 2016 году (более 6% ВВП).

Для создания стабильной основы системы пенсионного обеспечения Верховная Рада должна до конца апреля 2017 принять комплексную пенсионную реформу, которая вступит в силу с 1 января 2018 года.

Пенсионная реформа должна иметь такие характеристики:

- новый набор вариантов выхода на пенсию с более широким, чем существующий диапазоном пенсионного возраста, что предполагает значительную возможность выбора, в зависимости от общего трудового стажа, а также с пенсионными выплатами, которые поощряют граждан к продолжению трудовой деятельности и более позднему выходу на пенсию;

- экономия расходов в размере не менее 3% ВВП в долгосрочной перспективе (по сравнению с уровнем расходов в 2016 году), в том числе за счет увеличения эффективного трудового стажа для выхода на пенсию;

- гарантии того, что украинцы будут получать пенсии, которые являются соотносительными с уплаченными ими взносами и адекватными в реальном измерении.

Эта система будет применяться ко всем видам занятости, за исключением ограниченного перечня опасных профессий.

Также власти обязались провести земельную реформу.

"Для содействия реализации потенциала роста в Украине остается важной либерализация рынка земли, в том числе продажа земель сельскохозяйственного назначения. С этой целью мы создали рабочую группу с участием соответствующих министерств, которые в сотрудничестве со Всемирным банком разработают законопроект для того, чтобы открыть рынок земли и разрешить продажу земли в надлежащих мерах", - сказано в меморандуме.

Утверждение Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения ожидается к концу мая 2017.

Ожидается, что закон заработает сразу после утраты силы действующего моратория на продажу земли, который действует до конца года.

Власти намерены запустить кампанию по информированию общественности, чтобы разъяснить преимущества земельной реформы.

Как сообщали Українські Новини, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.

Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила в марте 2015 года, второй на 1,7 млрд долларов - в августе 2015 года, третий на 1 млрд долларов - в сентябре 2016, четвертый на 1 млрд долларов - в апреле 2017 года.

Украина рассчитывает получить в этом году еще 3 транша от МВФ на 4,5 млрд долларов.