Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) до конца мая 2017 года должно поучить право самостоятельно снимать информацию с каналов связи и проведения следственных действий под прикрытием, говорится в опубликованном тексте меморандума Украины с Международным валютным фондом.

Согласно тексту меморандума, опубликованному на сайте МВФ во вторник, предыдущий срок выполнения данного условия - конец ноября 2016 года - не был выполнен и новым сроком выполнения определен конец мая 2017 года.

Таким образом, законодательные изменения должны быть внесены в Верховную Раду и приняты к концу мая (это определено контрольным показателем сотрудничества с МВФ), чтобы гарантировать возможность для НАБУ пользоваться широким спектром методов расследования без необходимости полагаться на инфраструктуру других ведомств, в их числе: операции под прикрытием, перехват сообщений, доступ к компьютерным системам и контроль корреспонденции.

Кроме того, меморандум предусматривает, что регистрация досудебных дел и постановлений следственных судей, имеющих отношение к НАБУ, должны быть защищены от утечки информации, связанной с текущими расследованиями, путем ограничения доступа к ней офицеров НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) до тех пор, пока расследование дела не завершено или закрыто.

В меморандуме указывается, что к концу декабря 2016 года НАБУ наняло 542 сотрудника из 700 человек полной комплектации и открыло 3 региональных отделения. НАБУ продемонстрировало свою способность проводить расследования в отношении высокопоставленных должностных лиц, в частности 8 членов парламента, 39 судей, 23 прокурора.

При этом в сотрудничестве с САП 40 дел были отправлены в суд и привели к отмене неприкасаемости члена парламента.

НАБУ также должно продолжать публиковать статистические данные, касающиеся расследований актов коррупции со стороны высокопоставленных должностных лиц на своей странице в свободном доступе.

