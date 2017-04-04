Финансовые новости
- |
- 04.04.17
- |
- 21:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Украина обязалась перед МВФ утвердить создание Антикоррупционного суда до середины июня, - меморандум с МВФ
Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом предусматривает, что Украина должна принять законодательство о создании Антикоррупционного суда до середины июня.
Об этом говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике Украины, передают Українські Новини.
Для того, чтобы обеспечить преследование коррупционных действий со стороны высокопоставленных должностных лиц, Украине необходимо создать специализированный суд.
Соответствующее законодательство должно быть принято до середины июня текущего года.
Отбор судей в Антикоррпционный суд будет проходить среди кандидатур с безупречной репутацией и определенными навыками.
Ожидается, что назначения должны быть проведены до середины января 2018 года.
Сам суд должен заработать до конца марта 2018 года.
Кроме того, Украина обязалась перед МВФ расширить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Так, до июня украинский парламент должен принять закон, гарантирующий, что НАБУ имеет право на использование широкого спектра методов расследования, включая тайные операции, перехват сообщений, доступ к компьютерным системам, без необходимости полагаться на инфраструктуру других учреждений.
Регистрация дел НАБУ должна быть защищена от утечки информации, связанной с текущими расследованиями, путем ограничения доступа к информации должностным лицам НАБУ и САП до завершения расследования дела или закрытия дела.
Как сообщали Українські Новини, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.
Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила в марте 2015 года, второй на 1,7 млрд долларов - в августе 2015 года, третий на 1 млрд долларов - в сентябре 2016, четвертый на 1 млрд долларов - в апреле 2017 года.
Украина рассчитывает получить в этом году еще 3 транша от МВФ на 4,5 млрд долларов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Меморандум с МВФ включает докапитализацию государством банков и ФГВФЛ на сумму до 98 млрд грн
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС выделил Украине второй транш в €600 миллионов - Порошенко
|МВФ ожидает возврата Украины на рынок еврооблигаций в конце 2017г
|Украина ожидает получение еще 8 траншей от МВФ на $8,3 млрд в 2017-2018, - меморандум с МВФ
|Украина планирует провести приватизацию ОПЗ в 1 полугодии, - меморандум с МВФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|МВФ надеется на реструктуризацию Украиной долга перед Россией на общих основаниях
|Украина обещает до июля сформировать Национальную медслужбу - меморандум с МВФ
|Украина обязуется перед МВФ провести пенсионную реформу до мая и земельную реформу до июня, - меморандум с МВФ
Для создания стабильной основы системы пенсионного обеспечения Верховная
Рада должна до конца апреля 2017 принять комплексную пенсионную реформу. Утверждение Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения ожидается к концу мая 2017.
|НАБУ до июня должно получить право прослушки и проведения следственных действий под прикрытием - меморандум с МВФ
Регистрация досудебных дел и постановлений, имеющих отношение к НАБУ, должны быть защищены от утечки информации, связанной с текущими расследованиями, путем ограничения доступа к ней офицеров НАБУ и САП до тех пор, пока расследование дела не завершено.
|Украина обязалась перед МВФ утвердить создание Антикоррупционного суда до середины июня, - меморандум с МВФ
|Кабмин до сентября примет решение о монетизации субсидий на услуги ЖКХ на уровне компаний - меморандум с МВФ
|Украина намерена обеспечить погашение бывшими владельцами Приватбанка кредитов до июля, - меморандум МВФ
Это интересно
|Фишинговые атаки на клиентов авиакомпаний заканчиваются успехом в 90 случаях из 100
|Топ-9 лучших стран для предпринимательства
|Blue Origin показала интерьер капсулы для космических туристов
|SsangYong раскрыл все подробности о новом Rexton
|Более 70 двигателей для «Протона» оказались бракованными
В январе этого года «Роскосмос» отозвал двигатели второй и третьей ступеней ракет-носителей «Протон-М», выпущенные за последние несколько лет. При их изготовлении использовались «неликвидные компоненты»: менее жаростойкие материалы вместо материалов с драгметаллами.
|SpaceX впервые в истории повторно запустила использованную ракету
|Все больше технологических стартапов занимаются космосом