Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом предусматривает, что Украина должна принять законодательство о создании Антикоррупционного суда до середины июня.

Об этом говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике Украины, передают Українські Новини.

Для того, чтобы обеспечить преследование коррупционных действий со стороны высокопоставленных должностных лиц, Украине необходимо создать специализированный суд.

Соответствующее законодательство должно быть принято до середины июня текущего года.

Отбор судей в Антикоррпционный суд будет проходить среди кандидатур с безупречной репутацией и определенными навыками.

Ожидается, что назначения должны быть проведены до середины января 2018 года.

Сам суд должен заработать до конца марта 2018 года.

Кроме того, Украина обязалась перед МВФ расширить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Так, до июня украинский парламент должен принять закон, гарантирующий, что НАБУ имеет право на использование широкого спектра методов расследования, включая тайные операции, перехват сообщений, доступ к компьютерным системам, без необходимости полагаться на инфраструктуру других учреждений.

Регистрация дел НАБУ должна быть защищена от утечки информации, связанной с текущими расследованиями, путем ограничения доступа к информации должностным лицам НАБУ и САП до завершения расследования дела или закрытия дела.

Как сообщали Українські Новини, 11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.

Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила в марте 2015 года, второй на 1,7 млрд долларов - в августе 2015 года, третий на 1 млрд долларов - в сентябре 2016, четвертый на 1 млрд долларов - в апреле 2017 года.

Украина рассчитывает получить в этом году еще 3 транша от МВФ на 4,5 млрд долларов.