Государственная фискальная служба Украины (ГФС) создаст единую справочную базу данных таможенной стоимости до конца июня 2017 года, сообщается в меморандуме Украины с Международным валютным фондом.

Как отмечается в тексте документа, обнародованном на сайте Фонда во вторник, база данных будет регулярно обновляться, для чего ГФС обеспечит анализ цен на международных рынках, эффективный контроль и поддержку оценочной работы на местах в региональных офисах ГФС.

В свою очередь, Министерство финансов будет вести мониторинг обеспечения актуальности этой базы и ее соответствия изменениям цен на международных рынках.

Согласно меморандуму, Кабинет министров Украины запланировал утвердить новую всеобъемлющую стратегию реформирования таможни до конца марта 2017 года вместе с детальным планом действий, предполагающим уменьшение, как минимум, на треть внутренних пунктов таможенного оформления в течение 2017 года.

Как сообщалось, Кабмин 29 марта утвердил концепцию реформирования ГФС и нормативные акты относительно первого шага реализации концепции.

Кроме того в меморандуме подчеркивается, что сформированные межведомственные мобильные группы под эгидой Минфина с сентября 2016 года начали борьбу с мошенничеством за пределами пунктов пересечения границы. Межрегиональные таможенные офисы работают на самих пунктах пересечения границы.

Также усиливаются партнерские отношения между ГФС и Государственной пограничной службой: внедрен информационный обмен между ними в режиме реального времени.

Помимо этого, согласно меморандуму, планируется утвердить план действий по присоединению к Конвенции по единой процедуре осуществления транзита и Конвенции о едином административном документе (ЕАД) и приступить к введению Новой компьютеризированной системы транзита (NCTS) до конца текущего года.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 29 марта утвердил концепцию реформирования ГФС и нормативные акты относительно первого шага реализации концепции.

Как пояснил министр финансов Александр Данилюк, изменение структуры таможни, которое произойдет с 1 мая, заключается в следующем: ликвидируются юридические лица на областном уровне с целью централизации функций. "Таким образом, из существующих 27 таможен остается одна централизированная", - подчеркнул министр.

Помимо этого, на уровне области будут созданы представительства центральной таможни с целью облегчения проведения административных процедур и осуществления надзора. Соответственно на региональном уровне остаются таможенные посты, которые напрямую подчиняются центральному офису.

"В результате такого решения будет сокращено количество административного персонала и возрастет количество операционного персонала", - сказал А.Данилюк.

