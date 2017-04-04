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Аудиторы НАБУ должны быть назначены до мая, а аудит Бюро проведен до ноября - меморандум с МВФ
18:41 04.04.2017 |
До конца апреля 2017 года президент, Верховная Рада и Кабинет министров Украины должны назначить членов комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), говорится в опубликованном тексте меморандума с Международным валютным фондом.
Согласно опубликованному во вторник на сайте МВФ тексту меморандума, президент Украины, Верховная Рада и Кабинет министров должны назначить по одному эксперту в комиссию по аудиту НАБУ.
Меморандум предусматривает, что комиссия утвердит условия проведения ежегодного внешнего аудита НАБУ до конца июня 2017 года по согласованию с представителями МВФ.
На основе анализа, проведенного аудиторами, отчет об аудите должен содержать четкие и приоритетные рекомендации по улучшению деятельности Бюро, в соответствии с передовой международной практикой.
В случае, если аудиторы единогласно придут к выводу о неэффективности деятельности НАБУ и ненадлежащем исполнении обязанностей его директором, то эксперты должны будут изложить свою позицию и рекомендации в отчет.
Сам аудиторский отчет должен быть завершен до конца октября 2017 года и прилагается к последующему двухгодичному отчету НАБУ.
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