До конца апреля 2017 года президент, Верховная Рада и Кабинет министров Украины должны назначить членов комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), говорится в опубликованном тексте меморандума с Международным валютным фондом.

Согласно опубликованному во вторник на сайте МВФ тексту меморандума, президент Украины, Верховная Рада и Кабинет министров должны назначить по одному эксперту в комиссию по аудиту НАБУ.

Меморандум предусматривает, что комиссия утвердит условия проведения ежегодного внешнего аудита НАБУ до конца июня 2017 года по согласованию с представителями МВФ.

На основе анализа, проведенного аудиторами, отчет об аудите должен содержать четкие и приоритетные рекомендации по улучшению деятельности Бюро, в соответствии с передовой международной практикой.

В случае, если аудиторы единогласно придут к выводу о неэффективности деятельности НАБУ и ненадлежащем исполнении обязанностей его директором, то эксперты должны будут изложить свою позицию и рекомендации в отчет.

Сам аудиторский отчет должен быть завершен до конца октября 2017 года и прилагается к последующему двухгодичному отчету НАБУ.

