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НБУ решил снизить требование обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 65% до 50%
Национальный банк принял решение о снижении требования обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 65% до 50%.
Об этом говорится в постановлении НБУ №30 от 4 апреля, передают Українські Новини.
Соответствующим документом внесены изменения в постановление правления НБУ от 13 декабря 2016 № 410 "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины".
НБУ смягчает требование к обязательной продажи поступлений в Украину в иностранной валюте. Отныне юридические лица должны будут продавать не 65%, а 50% своих валютных поступлений.
"В первую очередь, этот шаг направлен на дальнейшее содействие экспортной деятельности украинских предприятий, которые нуждаются в импорте для производства продукции, которая впоследствии продается за границу. Это позволит уменьшить для таких предприятий курсовые риски и ускорить проведение внешнеторговых операций", - объясняет Нацбанк.
Регулятор считает, что это ослабление не приведет к сокращению предложения валюты на межбанковском рынке, ведь сегодня предприятия добровольно продают гораздо больше валютной поступлений, чем обязаны, - более 90%.
Как сообщали Українські Новини, в июне 2016 года НБУ снизил лимит обязательной продажи валютной выручки с 75% до 65%.
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