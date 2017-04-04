Путин подписал закон, позволяющий россиянам, которые попали под санкции, не отчитываться о доходах и не платить налоги в России в особых случаях. Закон имеет обратную силу, он действует с 1 января 2014 года, сообщает «Радио Свобода».

Ранее поправку в Налоговый кодекс, подготовленную депутатом от "Единой России" Андреем Макаровым, приняла в третьем чтении Госдума.

Закон позволяет попавшим под санкции россиянам, у которых есть бизнес или имущество за рубежом, не становиться налоговыми резидентами России. 29 марта законопроект одобрил Совет Федерации.

В американский санкционный список включены 56 россиян, в европейский - 157 граждан России и Украины - за их роль в аннексии Крыма и поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Среди них предприниматели Роман и Аркадий Ротенберги, Геннадий Тимченко, которых считают близкими друзьями президента Путина.