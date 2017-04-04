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Топливно-энергетический комплекс
Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2017 на 2%
13:37 04.04.2017 |
Всемирный банк сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на уровне 2%.
Об этом в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины во вторник сообщила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передают Українські Новини.
"Экономика (Украины), наконец, стабилизировалась и начала восстанавливаться. Это возобновление стало возможным благодаря реформам. Однако прогноз остается умеренным. Экономика вырастет на 2% в этом году", - сказала она.
Также Кахконен считает блокаду Донбасса одним из главных препятствий для более высокого роста экономики, так как она негативно повлияет на два таких важных секторах экономики, как металлургия и производство электроэнергии
По ее словам, в следующие два года при продолжении реформ экономика Украины сможет показать рост 4%.
Она отметила, что важным остается проведение реформ пенсионной системы, системы здравоохранения, а также создание рынка земли.
Всемирный банк считает, что без комплексного подхода к реформам в бюджетной сфере Украины необходимо будет и в дальнейшем увеличивать ставки налогов, сокращать расходы и увеличивать заимствования на внутреннем рынке, что грозит ее долговой стабильности.
По прогнозам ВБ, рост ВВП в 2018 году составит 3,5%, в 2019 - 4%, а номинальный ВВП в 2017 году составит 2 735 млрд гривен, в 2018 - 3 085 млрд гривен, в 2019 - 3 450 млрд
Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП в 2017 году до 1,9% в связи с блокадой Донбасса.
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