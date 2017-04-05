Тарас КЛОЧКО, Деловая столица

В начале этой недели парламентская фракция Блока Петра Порошенко после кулуарных разговоров, разного рода слухов и сплетен наконец-то определилась со своим новым руководством.

Вместо Игоря Грынива, подавшего в отставку еще 23 марта, фракцию возглавил Артур Герасимов, занимавший до этого должность представителя президента в Верховной Раде. Не слишком продолжительная, но достаточно насыщенная "фракциада" завершилась без особенных сенсаций. Тем не менее она показала некоторые достаточно любопытные сдвиги внутри президентской партии.

Итак, 23 марта Игорь Грынив после 11-месячного пребывания во главе фракции подал в отставку. Чтобы понять причины такого решения, нужно вспомнить, что Грынив хоть и является старожилом украинской политики (он был народным депутатом еще в Верховной Раде первого созыва на заре независимости), но никогда не стремился к публичным должностям и является очень опытным, но в первую очередь кулуарным управленцем. В свое время Грынив работал на руководящих должностях в избирательных штабах Виктора Ющенко и Виталия Кличко.

По информации источников "ДС", в последние месяцы своего руководства фракцией Грынив настойчиво хотел уйти с этой должности. Рассматривался даже вариант назначения его на спокойное и почетное место посла Украины в Швейцарии, однако приближение президентских и парламентских выборов заставило отказаться от этих планов, и теперь, судя по всему, Грынив сосредоточится на подготовке к следующим выборам.

Сразу же после отставки Грынива начали циркулировать разнообразные слухи о его преемнике. В списке кандидатов фигурировали Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Артур Герасимов и другие ответственные лица. Правда, в большинстве своем слухи эти каких-либо подтверждений, кроме чисто умозрительных, не имели. По нашей же информации, в качестве реального кандидата рассматривалась кандидатура супруги нынешнего генпрокурора и бывшего главы фракции БПП Ирина Луценко. Ирина Степановна, пришедшая в большую политику в 2012 г., во время пребывания своего мужа в тюрьме, а до этого работавшая преимущественно в сфере бизнеса, зарекомендовала себя в Верховной Раде человеком активным и коммуникабельным, так что ее повышение главой фракции выглядело бы в целом логичным. С другой стороны, публичные политические выступления экспромтом, без которых работа главы фракции невозможна, не самая сильная сторона Ирины Луценко. Так что в конце концов было принято решение дать ей другую должность, несколько менее публичную, но никак не менее, а то и более важную, чем глава фракции. Ирина Степановна стала таким себе "директором парламента" - представителем президента в Верховной Раде.

Теперь супруга генпрокурора будет отвечать в первую очередь за сотрудничество с другими фракциями, и, соответственно, она должна будет обеспечивать крайне важный аспект парламентской работы - собирать голоса под важные голосования. Все выглядит так, что эта должность является для Ирины Луценко на данном этапе ее политической карьеры оптимальной.

Кроме того, нельзя не отметить, что парламентское повышение Ирины Луценко является одновременно и свидетельством роста влияния Юрия Луценко и повышения доверия президента к нему. Похоже, чета Луценко теперь играет внутри президентской партии одну из самых важных ролей.

Последней фигурой во всей этой внутрипартийной перестановке стал Артур Герасимов. Собственно, именно его место представителя президента в парламенте, которое Герасимов занимал с 30 мая прошлого года, и досталось Ирине Луценко, а сам Герасимов в итоге занял то место, кандидатом на которое вначале рассматривалась жена генпрокурора, - главы фракции БПП.

То, что Герасимов последний в нашем списке, никоим образом не означает, что он в результате произошедших рокировок получил самое значительное повышение. Тут ситуация скорее наоборот - выросло в первую очередь влияние Ирины Луценко, а Герасимов как дисциплинированный партиец пошел туда, куда приказала партия.

Как уже отмечалось, должность главы фракции БПП в нынешней ситуации хоть и дает некую эффективную публичную площадку для пиара, но в плане реального влияния вряд ли дает большие возможности, чем место представителя президента в парламенте. При этом далеко не факт, что Герасимов, который не слишком стремится к лишней публичности, очень хотел стать главой фракции.

Собственно, сразу после его назначения в Сети начали раскручивать "зраду" о связях новоназначенного главы фракции БПП с террористом Игорем Безлером. Вспомнили об этом с подачи самого Безлера, который разместил в соцсетях пост с размышлениями, стоит ли ему поздравлять Артура с назначением, ведь они так много вместе пережили в свое время. Вступилась за своего однопартийца вице-спикер Ирина Геращенко, пояснив, что "зрада" на самом деле выеденного яйца не стоит. Да, мол, работал Безлер водителем на фирме Герасимова некоторое время еще до войны, когда Безлер был абсолютно никому не известным отставным спецназовцем, но ответственности за одного из многих наемных водителей Герасимов нести никак не может, а иначе "мы далеко зайдем". "Зрада", как видим, получилась не очень, а то каким главой фракции будет Герасимов, покажет только время.

