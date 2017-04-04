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Топливно-энергетический комплекс
Введение абонплаты за газ отложат на три месяца
16:36 04.04.2017 |
Решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о выделении из тарифа на газ стоимости его доставки (так называемой "абонплаты") будет приостановлено на следующие три месяца, и до начала отопительного сезона 2017-2018 годов стоимость газа для потребителей изменяться не будет.
Об этом во время брифинга, посвященного приостановке данного решения, сообщил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.
"Он (период приостановки решения - УНИАН) будет продолжаться как минимум три месяца. В понедельник это решение будет окончательно сформулировано. И до отопительного периода ни единого ноу-хау для потребителей, ни единой нагрузки не будет", - сказал он.
При этом он добавил, что это решение делает тариф на газ более прозрачным для потребителя.
"В нашем случае потребитель получает понимание того, что он заплатил за газ, а что - за потребление", - добавил Вовк.
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