Президент Петр Порошенко заявляет, что действие постановления Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о введении абонентской платы за подключение к газоснабжению должно быть приостановлено.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

"Без диалога с людьми такие решения не принимаются. Действие данного постановления должно быть приостановлено!" - цитируется в сообщении Порошенко.

Также Президент призывает Кабинет Министров и НКРЭКУ принять согласованное решение, которое бы не предусматривало повышение тарифов и распространяло субсидии на необходимые для потребителей услуги.

Как сообщали Українські Новини, министр социальной политики Андрей Рева констатирует, что на текущий момент жилищные субсидии не могут распространяться на компенсацию населению расходов на оплату абонплаты за пользование газовой инфраструктурой.

Премьер-министр Владимир Гройсман просит председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка пересмотреть решение комиссии об установлении абонплаты за пользование газовой инфраструктурой.

28 марта НКРЭКУ установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность.

Новые тарифы, по сути, являются абонплатой за подключение к системе газоснабжения и оплачиваются ежемесячно на основании мощности счетчика и вне зависимости от фактического объема потребления.

Подобная абонплата на распределение для наиболее распространенного типа счетчика (G4, 54% от общего количества абонентов и порядка 80% от общего потребления по стране) в месяц будет составлять порядка 92 гривен.

В среднем, по информации НКРЭКУ, большинство потребителей суммарно будут платить за газ на 4% меньше.

Увеличение суммарной платы за газ отразится в первую очередь на потребителей, которые используют газ для приготовления пищи, но не имеют счетчика.

3 апреля председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что Национальная комиссия намерена отложить срок введения абонентской платы за пользование газовой инфраструктурой для потребителей, которые имеют самый минимальный типоразмер счетчика G1,6 (преимущественно потребители, использующие газ для приготовления пищи).