Россия начала ограничивать поставки в Украину сжиженного газа, а именно пропан-бутана, который используется в качестве моторного топлива.

Об этом корреспонденту УНИАН, ссылаясь на информацию от компаний-импортеров и российских экспортеров, сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, которая специализируется на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

«Россия снова останавливает экспорт сжиженного газа в Украину. По словам представителей компаний-импортеров, российские таможенные органы разворачивают железнодорожные составы с газом на приграничных станциях и не пропускают их в Украину», – сказал эксперт.

Как сообщили эксперту российские компании – экспортеры сжиженного газа в Украину, на прошлой неделе в Министерстве энергетики РФ должно было состояться совещание, на котором мог обсуждаться вопрос ограничения экспорта энергоносителей в Украину.

«Уже с 1 апреля 2017 года Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК) стала запрашивать у экспортеров газа дополнительную информацию о получателе и грузе, который покидает территорию Евразийского союза. Без разрешения ФСТЭК компании не могут получить таможенное оформление», – отметил Сиренко.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России уже выборочно ограничивала поставки дизельного топлива от российских НПЗ в Украину под предлогом того, чтобы дизтопливо не использовалось украинскими вооруженными силами.

В сентябре 2016 года Россия также останавливала отгрузки дизельного топлива в адрес украинских клиентов. Поставки дизтоплива прекращались как по трубопроводу, который проходит по территории северных областей Украины и оператором которого является компания «ПрикарпатЗахидтранс», так и по железной дороге.