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Новость о выделении Украине очередного транша от МВФ вряд ли окажет влияние на курс доллара на межбанке
23:20 03.04.2017 |
3 апреля курс доллара на межбанке снизился до уровня 26,99-27,02 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Экспортерам не удалось приподнять в начале месяца валютные цены, как ожидалось ранее, и как пытались некоторые банки с утра.
«Безналичные торги открывались в понедельник на уровнях 27,05-27,09 грн./$. В начале торговой сессии на рынке присутствовали ожидания возможного курсового роста, однако они вскоре не оправдались. Котировки развернулись и плавно спустились к диапазону 27,02-27,04 грн./$, в котором прошли основные торги. После обеда доллар продолжил терять позиции, финишировал межбанк на уровнях 26,99-27,02 грн./$», - уточнил Верхградский.
Впрочем, валюты было не настолько много, чтобы ее скупал регулятор.
«В целом спрос и предложение были сбалансированы, что позволило Национальному банку на рынок не выходить», - подтвердил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Экспортеры не успели в начале нового месяца отгрузить крупных партий товара, потому и выручки в страну завели совсем немного: объем долларовых торгов на межбанке сократился 3 апреля с пятничных $209,32 млн. до $161,38 млн. Да и импортеры не кинулись скупать валюту.
«Снижение спроса на доллар сегодня можно связать, в том числе, и с завершением отопительного сезона. А, следовательно, и со снижением потребности в импортируемых энергоресурсах», - объяснил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Казначеи признали, что новость от заместителя председателя фракции БПП Ирины Луценко о том, что председатель НБУ Валерия Гонтарева написала заявление об уходе, активно обсуждалась на финансовом рынке. Однако, уверяют, что она не повлияла на настроения и ход торговли.
«Никакие слухи на сегодняшний день на настроения участников торгов не оказывают давления. В частности, это демонстрирует и динамика сегодняшних торгов», - подчеркнул Куринной.
Банкиры уверяют, что межбанк живет сезонными факторами.
«Нынешняя ситуация - не редкость для начала месяца, когда бюджетно-налоговый период остался позади, в результате получения средств от возмещения НДС снижаются объемы продаж инвалюты экспортерами, и в то же время эти средства еще не попали на межбанк для покупки валюты», - отметил Станислав Верхградский.
Впрочем, долго укрепление гривни не продлится. Уже завтра финансисты допускают постепенный рост курса доллара: Верхградский ждет старта межбанка в рамках 27,00-27,10 грн./$, а Олег Куринной допускает, что межбанк проведет в этом диапазоне весь день.
При этом банкиры по-разному оценивают новости от МВФ.
«Новость о выделении Украине очередного транша от МВФ вряд ли окажет влияние на котировки. Завтра основными факторами будут возросший за счет полученных от возмещения НДС средств спрос на инвалюту и в связи с этим снижение необходимости экспортеров продавать валюту на рынке, а также покупка валюты под репатриацию дивидендов», - считает Станислав Верхградский.
«Мы ожидаем, что ближайшее время на курс будут влиять сезонные факторы, а также факт выделения или невыделения кредитного транша МВФ, который должен пройти на пополнение международных резервов Украины», - сказал Олег Куринной.
На наличном валютном рынке курс доллара существенно просел.
«Из-за непонимания ситуации на день рынок открывался широко 26,90-27,20 грн./$. К обеду стал ясен вектор движения вниз, ввиду отсутствия наличной гривны и значительного предложения валюты курс установился на отметке 26,90-26,97 грн./$. К вечеру рынок еще немного просел до 26,88-26,94 грн./$», - рассказал Станислав Верхградский.
При этом он пообещать обратный курсовой откат, как только будет решен гривневый вопрос.
«На данный момент наличный доллар торгуется ниже безналичного рынка и больше зависим от наличия гривны у покупателей. Как только появится гривна, в том числе по возврату НДС, рынок может качнуть вверх», - заверил Верхградский.
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Также, до конца 2 квартала при участии секретариата Энергетического сообщества должен быть подготовлен предварительный перечень активов, материально-технических и других ресурсов, которые необходимы для эффективной работы ПАО "Магистральные газопроводы Украины".
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