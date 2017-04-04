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Топливно-энергетический комплекс
Ирина Луценко стала представителем президента в Раде, сообщили в АП
20:13 03.04.2017 |
Народный депутат Украины, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко стала представителем президента Украины в Верховной Раде, кандидатуру предложил глава государства Петр Порошенко, сообщил руководитель отдела департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко.
"Ирина Луценко поработает Артуром Герасимовым. Она стала представителем президента в парламенте. Кандидатуру предложил Петр Порошенко", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.
До этого представителем президента Украины в парламенте был Артур Герасимов (фракция БПП), который в понедельник, 3 апреля, был избран руководителем фракции БПП.
Ранее возглавлявший фракцию БПП в Раде Игорь Грынив в конце марта заявил о своем намерении уйти с должности руководителя фракции.
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