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Константин Кушнер
Гонтарева остается работать в Нацбанке - Герасимов
19:58 03.04.2017 |
Новоизбранный руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов опровергает информацию о якобы заявлении об отставке главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, и отметил, что эта информация перекручена.
"Что касается Национального банка, Валерия Гонтарева - прекрасный руководитель НБУ, она остается работать, работает. И вообще это перекрученная информация. Я хотел бы опровергнуть эти вещи", - сказал А.Герасимов журналистам после заседания фракции БПП в понедельник в Киеве.
В свою очередь заместитель главы фракции БПП Ирина Луценко, которая в понедельник утром говорила о том, что В.Гонтарева написала заявление об отставке, после заседания фракции БПП отметила, что работа главы НБУ устаивает коалицию, и В.Гонтарева остается работать на своей должности.
"Это уже пятое сообщение прессы об ее заявлении...Я не говорила (что В.Гонтарева написала заявление - ИФ). У меня спросили о том, написала ли она заявление, Я сказала: это уже пятое сообщение. Это сообщение прессы, но ни коим образом не сообщение Валерии Гонтаревой", - сказала И.Луценко, которая в понедельник, 3 апреля, была назначена представителем президента Украины в Верховной Раде.
Ранее в понедельник, 3 апреля, И.Луценко сообщила о якобы уже написанном главой НБУ заявлении об отставке. "Думаю, что тот фронт работы, который она на себя брала, она выполнила и написала заявление - есть такой момент", - сказала И.Луценко.
Как сообщалось, в конце февраля ряд СМИ сообщили о якобы принятом В.Гонтаревой решении подать заявление об отставке, которое готов удовлетворить президент. Источники агентства "Интерфакс-Украина" на рынке отметили, что, в отличие от подобных сообщений в прошлые годы, в этот раз вероятность отставки выше, однако в любом случае глава НБУ будет настаивать на приходе на ее место неполитической фигуры - профессионального банкира.
Сама В.Гонтарева в начале марта сообщила, что меморандум по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF с МВФ (был подписан во второй половине марта - ИФ) может быть последним, под которым будет стоять ее подпись. "Но еще раз подчеркиваю, что официально Нацбанк за месяц подаст сообщение. Мы такое сообщение не делали. И все правление Нацбанка работает по очень плотному графику", - отметила глава НБУ.
В.Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года. Первым главой украинского центробанка был Владимир Матвиенко, которого в 1992 год сменил Вадим Гетьман (убит в 1998 году), а ему на смену пришел его ученик Виктор Ющенко, ставший впоследствии премьером и президентом страны.
Затем длительное время у руля Нацбанка был первый заместитель В.Ющенко Владимир Стельмах - в 2000-2002 гг., 2004-2010 гг.
С конца 2002-го по 2004 гг. НБУ официально возглавлял Сергей Тигипко, хотя последние несколько месяцев его полномочия фактически исполнял ставший в 2014-2015 гг. премьером Арсений Яценюк. В период президентства Виктора Януковича Нацбанком руководили Сергей Арбузов (с конца 2010 года по начало 2013 года) и Игорь Соркин. После Революции достоинства Нацбанк с 24 февраля по 19 июня 2014 года главой центробанка был нынешний первый вице-премьер Степан Кубив.
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