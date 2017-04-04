Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник завершил третий пересмотр экономической программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF), что позволяет выделить Украине около $1 млрд (734,05 млн SDR).

Согласно пресс-релизу Фонда в понедельник, выделение этого транша увеличит общую сумму выплат по механизму расширенного финансирования до 6 млрд 178,26 млн SDR (около $8,38 млрд).

Как отмечается в пресс-релизе МВФ, четырехлетняя программа расширенного финансирования Украины на сумму 12,348 млрд SDR (около $17,5 млрд на момент одобрения программы) была утверждена 11 марта 2015 года с целью поддержания экономической программы украинского правительства, направленной на восстановление экономики, внешней устойчивости, укрепления государственных финансов, поддержание финансовой стабильности и экономического роста путем продвижения структурных и управленческих реформ с одновременной защитой наиболее уязвимых групп населения.

"Украинская экономика демонстрирует приятные признаки восстановления. Рост восстанавливается, темпы инфляции уменьшились, а международные резервы удвоились. Этот прогресс во многом благодаря решительным действиям властей, в том числе проведению взвешенной макроэкономической политики. Недавняя стабилизация обеспечивает многообещающую основу для дальнейшего роста", - сказал первый заместитель управляющего директора МВФ Дэвид Липтон после собрания совета директоров МВФ.

Международный валютный фонд отмечает, что для достижения более быстрого и устойчивого роста, что позволило бы Украине догнать своих соседей по региону, необходимо ускоренное внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечение инвестиций.

"Началом должна стать приватизация и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Борьба с коррупцией должна быть более решительной, поскольку даже с созданием новых институтов по борьбе с коррупцией, конкретные результаты пока не достигнуты", - сказано в пресс-релизе Фонда.

Также отмечается, что несмотря на значительные корректировки фискальной политики, государственный долг остается на высоком уровне.

"Усиливается неотложность структурных финансовых реформ для обеспечения среднесрочной устойчивости - на фоне давления относительно поднятия зарплат и пенсий. Украина не может больше позволить себе откладывать комплексную пенсионную реформу, которая предусматривала бы, в частности, и повышения эффективного пенсионного возраста", - отметили в Фонде.

Кроме того, по мнению МВФ, необходимы постоянные усилия по улучшению администрирования доходов и продвижение реформы системы государственного управления Украины.

"Национальный банк Украины (НБУ) умело управляет денежно-кредитной политикой в течение очень сложного периода. Сохранение независимости НБУ будет иметь важное значение, так же как и продолжение внедрения денежно-кредитной политики, что, как и ранее, сосредоточена на сдерживании инфляции и восстановлении международных резервов в рамках режима гибкого валютного курса. Это также создаст предпосылки для постепенного ослабления административных мер, которые остались", - сказано в сообщении Фонда. .

В МВФ также отметили большой прогресс, достигнутый восстановлении банковской системы Украины, но настаивают на необходимости продолжать "усилия по восстановлению устойчивости банков и усилению их способности поддерживать рост".

"Недавняя национализация крупнейшего банка Украины стала важным шагом для обеспечения финансовой стабильности, но теперь она должна быть поддержана усилиями по обеспечению погашения кредитов с целью минимизации затрат для налогоплательщиков. Рекапитализация других банков и сокращение объемов кредитования связанных лиц должны быть завершены", - подчеркивают в Фонде.

В МВФ отмечают, что должны продолжаться усилия, направленные на решение проблем внешнего долга.

