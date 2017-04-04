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Топливно-энергетический комплекс
Фракция БПП избрала своим главой Артура Герасимова - пресс-служба
18:28 03.04.2017 |
Руководителем парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" избран народный депутат Артур Герасимов, сообщает пресс-служба партии БПП.
"Только что на заседании фракции новым главой фракции партии "Блок Петра Порошенко" в ВР почти единогласно избрали народного депутата Артура Герасимова", - сообщила в понедельник пресс-служба партии.
Как отмечается, против избрания А.Герасимова руководителем фракции никто не проголосовал, воздержались - трое, в том числе, сам А.Герасимов.
Ранее возглавлявший фракцию БПП в Верховной Раде Игорь Грынив в конце марта заявил о своем намерении уйти с должности руководителя фракции.
Источники агентства "Интерфакс-Украина" во фракции отмечали, что кроме кандидатуры А.Герасимова на должность руководителя фракции БПП неофициально обсуждались нардепы Ирина Луценко, Сергей Березенко и Оксана Продан.
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