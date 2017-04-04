За март государственный бюджет перевыполнен по доходам на 13,3% с профицитом 7,367 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

По данным Госказначейства, в марте доходы госбюджета составили 62,7 млрд гривен, что на 4,1 млрд гривен, или 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поступления от таможни составили 26,5 млрд гривен, что на 3,7 млрд гривен, или на 16,3% больше от плана и на 5,7 млрд гривен, или на 27,5% больше аналогичного периода прошлого года.

Поступления от налоговых органов составили 28,8 млрд гривен, что на 4,5 млрд гривен, или на 13,6% меньше прошлогоднего показателя и на 1,9 млрд гривен, или на 7,1% меньше бюджетной росписи.

По итогам января-марта доходы госбюджета составили 174,7 млрд гривен, что на 45,6 млрд гривен, или на 35,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года и на 16,7 млрд гривен, или на 10,62% больше бюджетной росписи.

Поступления от таможни составили 66,9 млрд гривен, поступления от налоговых органов составили 91 млрд гривен.

Объем возмещения налога на добавленную стоимость в марте составил 9,92 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, государственный бюджет за 2016 год выполнен с дефицитом в 70,130 млрд гривен.

Дефицит государственного бюджета Украины в 2016 году составил 70,13 млрд гривен, в том числе общего фонда - 63,74 млрд гривен.

Также Госказначейство сообщало, что за 2016 год государственный бюджет выполнен по доходам на 98,0% с дефицитом 12,260 млрд гривен.

Предельный размер дефицита в законе о госбюджете на 2016 год был установлен на уровне 83,69 млрд гривен.

Дефицит сводного бюджета в 2016 году составил 54,68 млрд гривен, в том числе общего фонда - 8,31 млрд гривен, в то время у местных бюджетов был профицит на уровне 15,45 млрд гривен.