Финансовые новости
- |
- 04.04.17
- |
- 02:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В конкурсе на должность руководителя Одесской таможни победил начальник Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны АТО
16:30 03.04.2017 |
Победителем конкурса на должность руководителя Одесской таможни стал Александр Власов, начальник Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции (Киев, Краматорск, Славянск) Государственной фискальной службы (ГФС), руководитель Межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела при Министерстве финансов Украины, сообщает пресс-служба ГФС.
По ее информации, в конкурсе на должность руководителя Ивано-Франковской таможни победил Василий Ватаманюк, заведующий Организационным сектором (Киев) Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГФС. На него возложены обязанности руководителя Ивано-Франковской таможни с 23 марта 2017 года.
В то же время в конкурсе на должность руководителя Тернопольской таможни наибольшее количество баллов набрала Оксана Антонович, первый заместитель руководителя Тернопольской таможни ГФС. Она исполняет обязанности руководителя Тернопольской таможни с 13 марта 2017 года.
Как отмечается, конкурсная комиссия будет рекомендовать кандидатов-победителей для занятия вакантных должностей руководителей указанных таможен. Окончательное назначение будет происходить по предварительному согласованию с Министерством финансов Украины и председателями соответствующих областных государственных администраций.
Согласно данным пресс-службы, кандидаты проходили три этапа конкурса - тестирование, решение ситуационных задач и собеседование.
Как сообщалось, прием документов на конкурс на занятие вакантных должностей начальников Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской таможен проходил с 10 по 27 марта 2017 года. Первый этап конкурсного отбора состоялся 29 марта. Претенденты были протестированы на знание законодательства Украины.
По итогам предварительного рассмотрения материалов лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, к тестированию были допущены 12 кандидатов на должность Одесской таможни, восемь - на должность начальника Ивано-Франковской таможни, один - Тернопольской.
Тест засчитан восьми кандидатам на должность начальника Ивано-Франковской таможни, восьми кандидатам на должность начальника Одесской таможни и один - на должность начальника Тернопольской таможни.
К работе в конкурсной комиссии были привлечены представители Общественного совета при ГФС и народные депутаты - члены профильного комитета.
На апрель 2017 года запланировано проведение конкурсов на занятие шести вакантных должностей начальников таможен ГФС - Днепропетровской, Киевской городской, Кировоградской, Харьковской, Херсонской и Черкасской.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ирина Луценко стала представителем президента в Раде, сообщили в АП
|Гонтарева остается работать в Нацбанке - Герасимов
|Фракция БПП избрала своим главой Артура Герасимова - пресс-служба
|За март госбюджет перевыполнен по доходам на 13% с профицитом 7,4 млрд гривен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В конкурсе на должность руководителя Одесской таможни победил начальник Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны АТО
|В метро Санкт-Петербурга прогремели взрывы
|Кабмин намерен утвердить законопроект о введении общего декларирования доходов физлицами до 2018
|Президент Додон поведет Молдавию в ЕАЭС даже против воли парламента
|Валерия Гонтарева: Я свою миссию выполнила
|Кабмин планирует создать ПАО "Подземные газохранилища Украины" до октября
Также, до конца 2 квартала при участии секретариата Энергетического сообщества должен быть подготовлен предварительный перечень активов, материально-технических и других ресурсов, которые необходимы для эффективной работы ПАО "Магистральные газопроводы Украины".
|Кабмин до июля планирует подать в Раду закон о земле
Это интересно
|Все больше технологических стартапов занимаются космосом
|Samsung нацелилась на кинотеатры, представив 4K-дисплей с диагональю более 10 метров
|Tesla расширила возможности системы автопилотирования новых электрокаров
|Дешёвые китайские смартфоны рискуют остаться в прошлом
|Маск подтвердил, что у серийной Tesla Model 3 не будет приборной панели
|Владелец Amazon поднялся на второе место в списке богатейших людей по версии Bloomberg
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+