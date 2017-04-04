Победителем конкурса на должность руководителя Одесской таможни стал Александр Власов, начальник Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции (Киев, Краматорск, Славянск) Государственной фискальной службы (ГФС), руководитель Межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела при Министерстве финансов Украины, сообщает пресс-служба ГФС.

По ее информации, в конкурсе на должность руководителя Ивано-Франковской таможни победил Василий Ватаманюк, заведующий Организационным сектором (Киев) Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГФС. На него возложены обязанности руководителя Ивано-Франковской таможни с 23 марта 2017 года.

В то же время в конкурсе на должность руководителя Тернопольской таможни наибольшее количество баллов набрала Оксана Антонович, первый заместитель руководителя Тернопольской таможни ГФС. Она исполняет обязанности руководителя Тернопольской таможни с 13 марта 2017 года.

Как отмечается, конкурсная комиссия будет рекомендовать кандидатов-победителей для занятия вакантных должностей руководителей указанных таможен. Окончательное назначение будет происходить по предварительному согласованию с Министерством финансов Украины и председателями соответствующих областных государственных администраций.

Согласно данным пресс-службы, кандидаты проходили три этапа конкурса - тестирование, решение ситуационных задач и собеседование.

Как сообщалось, прием документов на конкурс на занятие вакантных должностей начальников Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской таможен проходил с 10 по 27 марта 2017 года. Первый этап конкурсного отбора состоялся 29 марта. Претенденты были протестированы на знание законодательства Украины.

По итогам предварительного рассмотрения материалов лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, к тестированию были допущены 12 кандидатов на должность Одесской таможни, восемь - на должность начальника Ивано-Франковской таможни, один - Тернопольской.

Тест засчитан восьми кандидатам на должность начальника Ивано-Франковской таможни, восьми кандидатам на должность начальника Одесской таможни и один - на должность начальника Тернопольской таможни.

К работе в конкурсной комиссии были привлечены представители Общественного совета при ГФС и народные депутаты - члены профильного комитета.

На апрель 2017 года запланировано проведение конкурсов на занятие шести вакантных должностей начальников таможен ГФС - Днепропетровской, Киевской городской, Кировоградской, Харьковской, Херсонской и Черкасской.

