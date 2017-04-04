По предварительным данным, на синей ветке петербургского метро на станции «Садовая» прогремел взрыв в вагоне. По данным очевидцев, есть жертвы.

На станциях синей линии петербургского метрополитена - «Технологический институт» и «Сенная площадь» - прогремели два взрыва. Очевидцы сообщают, что закрыты станции «Маяковская», «Владимирская» и «Площадь восстания».

Сотрудники силовых ведомств выехали на место, сообщает Life.

Как утверждают очевидцы, много пострадавших. На появившихся в интернете фотографиях видно, что дверь вагона сильно повреждена, а платформу заволокло дымом. Об этом сообщает РосБалт.

Напомним, что в Санкт-Петербурге сейчас находится президент Владимир Путин. Он участвует в работе форума Общероссийского народного фронта.

Закрыты три станции - «Садовая», «Площадь Восстания» и «Технологический Университет». Об этом сообщает РИА со ссылкой на источник.

Со станции метро в Петербурге, где произошел взрыв, идет эвакуация, в том числе из тоннеля, сообщает ТАСС.

Президенту РФ Владимиру Путину уже доложено о взрыве в метро Санкт-Петербурга, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да, доложено», - сказал он.

На вопрос о том, может ли это происшествие отразиться на планах пребывания В.Путина в Санкт-Петербурге, Д.Песков сказал: «Президент работает в Стрельне (где у него проходит встреча с президентом Белоруссии - «Интерфакс»)

Правоохранительные органы подтверждают, что в вагоне на станции метро «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом рассказал корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Очевидцы сообщают о большом количестве пострадавших. Платформу заволокло дымом. По некоторым данным, еще один взрыв прогремел в вагоне на станции «Технологический институт», однако официальных подтверждений этому пока нет.

На данный момент обе станции закрыты на вход и выход.

В Санкт-Петербурге сейчас находится президент РФ Владимир Путин. Он участвует в работе форума ОНФ.

Идет эвакуация пассажиров с петербургских станций метро «Сенная площадь» и «Технологический институт», где произошли взрывы.

Закрыты станции Парк Победы, Электросила, Московские ворота, Фрунзенская, Технологический институт, Сенная площадь, Гостиный двор.

Следователи находятся на месте ЧП в Петербурге, организованы следственные действия.

Часть пострадавших приходится извлекать из искореженного взрывом вагона при помощи спецтехники.

В московском метро усиливаются меры безопасности. Это сообщили «Интерфаксу» в понедельник в пресс-службе Московского метрополитена.