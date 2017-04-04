Кабинет Министров намерен утвердить законопроект о введении общего декларирования доходов физическими лицами до конца текущего года.

Об этом говорится в Плане приоритетных действий правительства на 2017 год, текстом которого располагают Українські Новини.

Правительство поручило Минфину, ГФС, НБУ, НАПК, НАБУ и Минсоцполитики разработать и подать на рассмотрение правительства законопроект о введении общего декларирования доходов и расходов физических лиц, а также о налоговом контроле с использованием непрямых методов за соответствием доходов и расходов граждан.

В Кабмине полагают, что это позволит ввести инструменты детенизации экономики и противодействия размыванию налоговой базы.

Также в течение текущего года решено продолжать реорганизацию Государственной фискальной службы.

Как сообщали Українські Новини, ранее Александр Данилюк сообщил, что Министерство финансов поддерживает введение нулевого декларирования после проведения комплексной реформы Государственной фискальной службы.

Национальный банк также выступает за введение нулевого декларирования резидентами своих активов за границей.