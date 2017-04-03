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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Валерия Гонтарева: Я свою миссию выполнила

 

Перенос рассмотрения Международным валютным фондом вопроса предоставления Украине третьего транша вызвал нескрываемое злорадство среди недоброжелателей и очередные упреки НБУ. А вокруг личности самой главы Национального банка Украины периодически, а особенно в последнее время распространяется немало слухов. Когда именно МВФ должен принять решение по Украине, стало известно во время визита Гонтаревой в Берлин. О дальнейших шагах на валютном рынке, а также о своих собственных перспективах - в интервью председателя НБУ Укринформу.

- Сейчас все в ожидании очередного транша МВФ, задержка с которым произошла из-за блокады на востоке, когда фактически деньги могут зайти в Украину?

- На прошлой неделе Национальный банк и Министерство финансов уже согласовали на рабочем уровне с экспертами МВФ оценки эффекта торговой блокады, МВФ принял предоставленные украинской стороной макроэкономические прогнозы за основу для обновления собственных прогнозов.

Следующий шаг - за МВФ, продолжаются соответствующие внутренние бюрократические процедуры Фонда, необходимые для обновления макропрогнозов и связанных показателей и назначения новой даты заседания Совета директоров МВФ. После принятия положительного решения Совета, которое назначено на 3 апреля, получения транша уже ждать недолго - обычно проходит несколько дней.

- После блокады НБУ ухудшил макропрогноз, возможно ли возвращение к предыдущим показателям и при каких условиях?

- Мы обновили предыдущие макропрогнозы, исходя из предположения, что текущая ситуация с захватом предприятий на неконтролированной территории сохранится. Соответственно возвращение предприятий под контроль их владельцев, зарегистрированных в Украине, приведет к улучшению макропрогнозов. Но сейчас такой вариант развития событий мы считаем маловероятным.

Но даже при сохранении статус-кво на востоке страны есть много других факторов, которые мы не закладывали в базовый сценарий, и которые могли бы улучшить ситуацию в экономике. Например, более быстрая переориентация предприятий, которые из-за захвата предприятий и торговой блокады ОРДЛО потеряли источники сырья и энергоресурсов, на альтернативные источники. Положительным для экономики также стали бы более стремительный рост цен на товары украинского экспорта на мировых рынках и приватизация государственных предприятий.

- Раньше Национальный банк анонсировал смягчение валютных ограничений после подписания меморандума с Международным валютным фондом, отмена каких именно ограничений предусматривается?

- Когда мы делали этот анонс в начале марта, прежде всего речь шла об ослаблении требования к обязательной продаже поступлений в Украину в иностранной валюте и ограничении на продажу наличной иностранной валюты населению. Также для нас важно предоставить бизнесу возможность репатриировать дивиденды, начисленные за 2016 год.

Но вы должны понимать - дело не только в переносе заседания Совета директоров МВФ. На тот момент мы считали, что торговая блокада продлится недолго и не будет иметь существенного влияния на экономику, и рассматривали ее только как риск в более долгосрочной перспективе. Сейчас реалии другие, и блокада является их частью, что приведет, в частности, к расширению дефицита текущего счета платежного баланса до 4,3 млрд долларов в этом году.

А, как вы знаете, мы проводим валютную либерализацию, исходя из наличия благоприятных условий, чтобы не дестабилизировать валютный рынок. Поэтому мы продолжаем придерживаться озвученных планов валютной либерализации и намерены в дальнейшем смягчать ограничения по экспортно-импортным операциям и прямым иностранным инвестициям, но скорость этого процесса будет зависеть от ситуации в экономике.

- Какой эффект для экономики в свое время имели подобного рода валютные ограничения?

- Ограничения, которые мы были вынуждены вводить в 2014-2015 годах, позволили не допустить оттока капитала из Украины и проведения недобросовестных валютных операций. С их помощью НБУ стабилизировал спрос на иностранную валюту, обеспечил ее ритмичное поступление на межбанковский рынок, а также ограничил ее необоснованный отток из Украины. Понимаем, что введенные ограничения были жесткими, но крайне необходимыми для страны на то время. Именно ограничения позволили остановить падение курса гривни.

- Ваша позиция относительно работы российских банков в Украине?

- Национальный банк Украины поддерживает цивилизованный выход с украинского рынка банков с государственным российским капиталом, в том числе, путем их продажи. Как, например, планирует сделать Сбербанк. Общая тенденция - банки с российским государственным капиталом сокращают свое присутствие на украинском рынке. При моей каденции их доля сократилась с 15 до 8 процентов. В то же время, мы пристально следим за ситуацией в этих банках, там работают еще с 2014 года кураторы.

- В интервью СМИ Вы сказали о давлении и даже угрозах в Ваш адрес. Как это влияет на нормальную работу?

- Как вы знаете, мы вывели с рынка много банков, которые занимались незаконной деятельностью, установили новые прозрачные правила, единые для всех. Разумеется, это многим не нравится... И что мы видим? Как только кто-то рискнет начать настоящие реформы, сразу стартует целая кампания по дискредитации - митинги, грязная кампания в СМИ и пр.

В НБУ я и моя команда пришли проводить реформы, и никто не обещал, что этот путь будет простым. Я уже когда-то говорила по подобному поводу: "Путь лжи широкий и проторенный, а тропа правды - всегда узкая".

- Вы также заявляли, что не исключаете своей отставки. Кого бы Вы видели своим преемником в роли главы Нацбанка, после того как уйдете в отставку?

- Неизменность избранного пути - залог успешности нашей страны и поддержки наших международных партнеров. Для финансовых рынков важна последовательность и деполитизированность, технократичность.

На этой позиции должен работать настоящий профессионал, банкир, технократ, не политик. Таково мое видение, и я уже предложила несколько кандидатур своего преемника. Но выбор, безусловно, за Президентом.

Уверена, действительно достойный номинант возглавит центральный банк.

- Чем планируете заняться после того, как покинете пост главы НБУ, когда бы это ни произошло?

- Я никогда не говорила, что буду работать в центральном банке всю жизнь. Я считаю, что свою миссию полностью выполнила. Во-первых, страна перешла на гибкий валютный курс и положила начало новой монетарной политике инфляционного таргетирования. Во-вторых, мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее стойкость на будущее. А также мы провели полную трансформацию Национального банка в мощный современный институт, перестроив все процессы. Поэтому я возьму время на отдых и очень хочу провести его с моей семьей. Пока что даже не хочу думать о новой работе, а дальше увидим.

- С кем Вы встречались в Берлине?

- За 3 года реформ в банковской системе Украины сделано многое, и нам действительно есть чем гордиться. Этот опыт и планы украинского банковского сектора на будущее мы и обсуждали с коллегами - банкирами, представителями правительства и парламента Германии, экспертными кругами.
 

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