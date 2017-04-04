Кабинет Министров планирует создать публичное акционерное общество "Подземные газохранилища Украины" до октября.

Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2017 год, проект которого имеется в распоряжении Українських Новин.

Также, согласно документу, до конца 2 квартала при участии секретариата Энергетического сообщества должен быть подготовлен предварительный перечень активов, материально-технических и других ресурсов, которые необходимы для эффективной работы ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

Как сообщали Українські Новини, 4 июля 2016 года Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" приветствует принятие решение Кабмина о начале процесса выделения из компании функции по транспортировке природного газа магистральными газопроводами и его хранения в подземных хранилищах (unbindling) в соответствии с Третьим энергетическим пакетом Европейского Союза.

1 июля 2016 года Кабмин одобрил согласованный с Энергетическим сообществом план выделения из НАК "Нефтегаз Украины" функции по транспортировке газа магистральными газопроводами (unbundling).