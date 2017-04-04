Кабинет Министров планирует до июля подготовить и подать в Верховную Раду законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2017 год, проект которого имеется в распоряжении Українських Новин.

Также до конца 2-го квартала планируется подготовить и подать в парламент законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном земельном кадастре",

Как сообщали Українські Новини, 28 октября 2016 года Президент Петр Порошенко подписал закон, продлевающий мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель сроком на один год до 1 января 2018 года.