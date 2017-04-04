Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

С 1 апреля на донбасском фронте вступило в силу "Пасхальное перемирие", о котором договорились в Минске на очередном заседании Контактной группы.

Естественно, что все "договоривающиеся" стороны говорят о своем успехе, но на данный пока совершенно не ясно, сколько продлится такое перемирие и кому оно больше необходимо. Ведь как боевики, так и ВСУ за последние пару месяцев продвинулись на разных направлениях, занимая "серую зону" и теперь необходимо время для ротации боевых частей, подтягивания резервов и накопления сил перед возможной летней кампанией.

То, что перемирие 1-2 апреля реально произошло свидетельствует целый ряд объективных фактов, таких как, например, количество обстрелов, зафиксированных нашей стороной и потери. Так, если за 31 марта пресс-офицеры сил АТО заявили о 94 боевых столкновениях на всей линии соприкосновения, то за 1 апреля - всего лишь о 37. Нет за эти два дня и погибших - только 14 раненных (из них четыре за первый день перемирия).

Тем временем "неспешные" боевые действия продолжаются, в сводках фигурирует Приморское и Авдеевское направление. В то же время полностью замолчала Луганщина, что в принципе и ожидаемо - во-первых, формирования "Луганской недореспублики" всегда отличались откровенно слабой подготовкой, во-вторых, "лидер республики" на фоне слухов о возможном объединении "ДНР" с "ЛНР" занят более приземленными делами.

И еще один важный фактор тишины на луганском направлении - отсутствие изменения линии противостояния. Ведь за последние пару месяцев на Донетчине произошли довольно существенные локальные изменения, которые в будущем могут принести немало хлопот как нам, так и противнику. С нашей стороны речь идет о продвижении на Авдеевской "промке" (широко известные отбитые у противника позиции "Алмаз"), в районе севернее Докучаевска и в районе Водяного - Пикузы.

Со стороны же незаконных вооруженных формирований тоже есть как минимум два участка, где им удалось продвинуться, заняв всю "серую зону" и даже кое-где и господствующие высоты. Речь идет прежде всего о районе южнее Докучаевска - на важной дороге Раздольное - Новотроицкое. Тут стратегически важными являются три небольших населенных пункта (Петровское, Викторовка и Богдановка), которые как бы "нанизнаны" вдоль дороги. Не зря именно район Петровского являлся одним из тех пунктов, на которых наше командование настаивало на создании "демилитаризованной зоны" наравне с Золотым и Станицей Луганской.

В рамках возможного развития наступления тут весьма непростое положение для наших военных, которое обусловлено географией - направление по всем географическим признакам танкоопасное. И именно здесь стоит ждать атаки противника в случае "большого наступления" в направлении Запорожской области и окружения Мариуполя (который, естественно, никто в здравом уме не рассчитывает брать "в лоб").

Второй участок, где противнику за последнее время удалось несколько продвинуться, это район Спартака. Тут пехотные группы при поддержке танков смогли занять "серую зону", выйдя практически на дистанцию ближнего боя по направлению на Невельское. Именно поэтому, кстати, этот населенный пункт, стал очень часто фигурировать в сводках от штаба АТО.

Это направление тоже является критически важным для наших позиций в районе Донецка и потенциально может быть опасным в случае возможного локального обострения с установлением теплой погоды и появлением "зеленки".

Возможно в ближайшее время мы увидим и локальные бои на Светлодарской дуге - ведь тут происходит очередная ротация: 54-й отдельную механизированную бригаду отводят в тыл, на ее место становится 53-я. А такой переходный период враг всегда использует для провокаций и локальных обострений. Вообще 54-я простояла на дуге больше года и за это время понесла значительные людские потери - так, только за март у нее четыре погибших.

Отметим, что март стал одним из самых кровавых для нашей армии с начала года - по неофициальным подсчетам погибло 55 человек, из которых 41 - непосредственно на фронте (или умерли от боевых ранений в госпиталях и больницах). По местам гибели можно делать выводы о наиболее "горячих" точках АТО - прежде всего это северные окраины Донецка (15 погибших), Светлодарская дуга (10 человек) и Приморское направление (8 погибших).

В общем, события буквально ближайших дней покажут насколько крепким является перемирие. Но учитывая опыт предыдущих договоренностей (которых с начала войны уже было десятка два) и известные факты подтягивания боевиками сил и средств к линии соприкосновения, вряд ли стоит ждать много. Возможно еще недели две хрупкое перемирие и продержится, однако уже с 20-х чисел апреля стоит ожидать серьезного обострения ситуации на Донбассе.