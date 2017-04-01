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Курс доллара на межбанке начнет апрель с роста
23:28 31.03.2017 |
Курс доллара на межбанке завершил март ростом, несмотря на последовательное снижение на протяжении последней недели: 31 марта он поднялся на 8 копеек, и зафиксировался в рамках 27,04-27,08 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Проблема дня - нехватка доллара, который сегодня продавали не так активно как вчера.
«Торги на межбанке в пятницу стартовали с уровней 26,96-27,0 грн./$. Выставленные сегодня на продажу объемы валюты были гораздо скромнее вчерашних, что отразилось на котировках плавным ростом к диапазону 27,01-27,03 грн./$, в котором была заключена основная часть сделок. Однако на этих уровнях укрепление доллара не завершилось, уже к обеду курс достиг диапазон 27,04-27,08 грн./$, в котором прошли и завершились послеобеденные торги пятницы», - уточнил Верхградский.
Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной заверил, что курс задрали несколько финишных сделок.
«На протяжении дня спрос и предложение в основном сохранялись в равновесии, но к окончанию торгов на единичных сделках валютные котировки немного выросли», - сказал он UBR.ua.
Объем торгов сократился очень существенно: со вчерашних $345,46 млн. до $209,32 млн.
Экспортеры активно продавали доллар в последние дни, чтобы рассчитаться с государством по налогам и с персоналом по зарплате. Как это было сделано - тут же свернули распродажу необаятельных 35% валютной выручки (на межбанк попадали лишь 65% их заграничных заработков).
«Сокращению валютных продаж могли способствовать и выплаты НДС, которые ожидаются сегодня. Экспортеры, в основном, продавали только обязательную часть валютной выручки», - подтвердил Станислав Верхградский.
На следующей неделе валютные продажи экспортеров вряд ли будут расти. И дело не только в желании придержать доллар, чтобы повыгоднее продать его в будущем, но и в сокращении объемов поступающей валютной выручки - оно наблюдается в начале каждого месяца.
В тоже время последние события будут подталкивать спрос на доллар - импортеры не будут медлить с покупками.
«В фокусе рынка остаются последствия транспортной блокады на востоке страны, негативное влияние которой уже начало сказываться на стоимости национальной валюты и, на наш взгляд, с высокой вероятностью будет лишь усугубляться. Поэтому импортеры считают текущие уровни достаточно привлекательными для покупки валюты», - подтвердил Станислав Верхградский.
Он прогнозирует в понедельник старт межбанка в рамках 27,05-27,15 грн./$.
А Олег Куринной прогнозирует, что курс валют продолжит расти на протяжении недели - до 27,05-27,20 грн./$.
Финансисты не верят в то, что Нацбанк выйдет поддерживать гривну продажей доллара из золотовалютных резервов. И рассчитывают лишь на положительные новости.
«Наличный курс доллара 31 марта был стабилен и торговался в диапазоне 26,90-27,0 грн./$», - заверил Станислав Верхградский.
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