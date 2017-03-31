Тарас КЛОЧКО, Деловая столица

"Атака" Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на партии УКРОП и "Батькивщина" уже называется некоторыми представителями пострадавших партий выполнением "политического заказа" и "преследованием оппозиции".

Такая реакция партий вполне понятна и предсказуема. Мы же попробуем разобраться в происходящем, не делая никаких преждевременных политических выводов и абстрагируясь от политической заангажированности.

Что произошло

На брифинге в пятницу глава НАПК Наталья Корчак сообщила несколько интересных фактов, связанных с нарушениями в финансировании политических партий. В частности, у партии олигарха Игоря Коломойского УКРОП будет конфисковано почти полмиллиона гривень взносов, а секретарь этой политсилы заплатит штраф в 1700 гривен.

Кроме того, сейчас НАПК проводит внеплановую проверку партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" "из-за выявленных нарушений законодательства при осуществлении взносов в ее пользу". Решение о проверке партии Юлии Владимировны принято на основании журналистского расследования, проведенного движением "Чесно", которое эти самые нарушения и выявило.

Также, по словам Корчак, в НАПК есть похожего свойства материалы и в отношении других политических партий. Так что в ближайшем будущем нас могут ждать новые скандалы и разоблачения на тему партийных взносов и финансирования партий, и только УКРОПом и "Батькивщиной" дело не ограничится.

Почему столько внимания к партийным взносам

В "домайданные" времена проблема финансирования партий никого особо не волновала, поскольку еще во времена Леонида Кучмы сложилась некая негласная система. Все более-менее понимали, что у каждой крупной политической силы есть свои партийные спонсоры в лице разного рода бизнесменов - от олигархов до бизнесменов калибром поменьше, которые, собственно, партии и содержат. Мотивация "спонсоров" также была вполне понятной - политическая деятельность финансируемых ими партий несла своим спонсорам вполне очевидную выгоду, в том числе и бизнесовую.

Однако, осенью 2015 года ситуация с финансированием партий существенно поменялась. Верховная Рада приняла нашумевший в то время законопроект №2123а "о предотвращении и противодействии политической коррупции", главной новеллой которого было введение финансирования политических партий средствами государственного бюджета. Тогда именно бюджетное финансирование как новое и для нашей страны необычное привлекало всеобщее внимание, но и кроме него документ вводил достаточно новшеств, в том числе и касательно партийных взносов от физических и юридических лиц.

В частности, закон четко прописал, кому из физических и юридических лиц, в каких объемах, и каким способом разрешено делать денежные взносы в партийные бюджеты, а кому не разрешено. Число лиц как юридических, так и физических, которые могут делать партийные взносы было ограничено, как ограничен и объем таких взносов. Так, физлицам позволяется платить в год сумму не превышающую эквивалент в 100 минимальных зарплат, а юрлицам - не более 400 минимальных зарплат.

Стоит отметить, что главную роль в продвижении этого документа сыграла тогда еще окончательно не оформившаяся группа так называемых парламентских антикоррупционеров в лице Сергея Лещенко, Мустафы Найема, Светланы Залищук и других. Именно Лещенко представлял документ при его рассмотрении в парламенте. Но, кроме антикоррупционеров, к закону приложили руку и нынешний генпрокурор Юрий Луценко, и нынешний спикер Андрей Парубий, и нынешний активный "блокадник" Егор Соболев из "Самопомощи", и уважаемые международные институции вроде Transparency International. Этот законопроект тогда назывался по-настоящему прогрессивным и даже историческим.

Кроме того, тот же законопроект вносил изменения в уголовный и административный кодексы, вводя ответственность за нарушения норм о винансировании политических партий. И именно за эти нарушения сейчас и привлекают к ответственности.

В чем конкретно обвиняют партии

В истории с УКРОПом все достаточно просто. По информации НАПК, с которой согласился и Печерский суд, УКРОП принимал взносы от физических лиц наличностью через кассовый аппарат, а не через банк, как того требует закон, что является более чем очевидным нарушением.

В то же время в УКРОПе есть своя версия, по которой в 2016 году, когда осуществлялись спорные платежи банки не принимали партийные взносы, поскольку НАПК на тот момент еще не разработал образец бланка для подобных платежей и у партии не было другого выхода, кроме как брать деньги наличкой. Сейчас дело УКРОПа на стадии апелляции и окончательный вердикт вынесет апелляционная инстанция, что не мешает партии Коломойского кричать о политическом преследовании и преследовании оппозиционной политсилы.

В истории с "Батькивщиной" все несколько запутанней. Исходя из расследования "Чесно", все выглядит так, как будто партия Тимошенко, чтобы не нарушать закон, решила его обойти, разбив деньги от партийных спонсоров на множество мелких траншей (от двух до 10 тысяч гривень), каждый из которых провела от имени физлиц. При этом оказалось, что подавляющее большинство "спонсоров" партии живут в Киевской области, что уже подозрительно. К тому же многие из лиц жертвовавших свои деньги "Батькивщине", как оказалось, даже не знают о том, что являются партийными "спонсорами", и все выглядит так как будто партия просто использовала имеющиеся у них паспортные данные людей.

Как бы там ни было, окончательный вывод и относительно УКРОПа, и относительно "Батькивщины" сделают в суде. Тем временем НАПК отчитается о результатах проверки других партий. И только после этого, в зависимости от собранной доказательной базы, можно будет делать какие-то выводы о политической составляющей скандала со взносами. Пока же законность претензий НАПК в отношении УКРОПа и "Батькивщины" больших сомнений не должна вызывать ни у кого.