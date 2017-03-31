Сбережения украинцев в 2016 году сократились на 18,4 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики в пятницу.

По ее данным, номинальные доходы населения за этот период возросли на 15,4%, а располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг - на 14,2%.

Статведомство также сообщает, что реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 2016г по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличились на 0,3%.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в прошлом году составил 35,61 тыс. грн, что на 4,566 тыс. грн больше, чем в 2015 году.

Расходы населения за отчетный период увеличились на 17,3%.



Доходы и расходы населения Украины в 2016г:

2016 г., млн. грн 2016 г. к 2015., % Доходы населения - всего 2002383 115,4 Заработная плата 837250 123,7 Прибыль и смешанный доход 363898 112,5 Доходы полученные от собственности 82068 102,5 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 719167 109,7 в том числе: социальная помощь 340573 99,4 другие текущие трансферты 91719 120,5 социальные трансферты в натуре 286875 121,2 Расходы и сбережения населения – всего 2002383 115,4 Приобретение товаров и услуг 1824849 117,4 Доходы от собственности, оплаченные 20350 109,5 Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 175584 116,6 в том числе текущие налоги на доходы, имущество и др. 139883 138,7 взносы на социальное страхование 1962 12,0 другие текущие трансферты 33739 101,2 Накопление нефинансовых активов -9138 х Прирост финансовых активов -9262 х из них: прирост денежных вкладов и сбережений в ценных бумагах 41471 х сбережения в иностранной валюте -63264 х займы, полученные за исключением погашенных -18839 х Наличный доход 1519574 114,2 Сбережения -18400 х

Данные: Госстат

Структура доходов населения Украины в 2016г:

2016г.,% 2015г., % Заработная плата 41,8 39,0 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 35,9 37,8 Прибыль и смешанный доход 18,2 18,6 Доходы от собственности, полученные 4,1 4,6

Данные: Госстат



Структура расходов и сбережений населения Украины в 2016г:

2016г.,% 2015г., % Приобретение товаров и услуг 91,2 89,5 Доходы от собственности, текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты 9,8 9,7 Прирост финансовых активов -0,5 0,9 Накопление нефинансовых активов -0,5 -0,1

Данные: Госстат

Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.



Доходы и расходы населения Украины в 1-IV кв. 2016г (млн. грн):

I кв. II. кв. III кв. IV кв. Доходы населения - всего 407875 476237 534229 584042 Заработная плата 184718 209141 215014 228377 Прибыль и смешанный доход 59961 72087 126903 104947 Доходы полученные от собственности 17234 15695 20486 28653 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 145962 179314 171826 222065 в том числе: социальная помощь 69063 87153 86518 97839 другие текущие трансферты 16849 21891 26572 26407 социальные трансферты в натуре 60050 70270 58736 97819 Расходы и сбережения населения – всего 407875 476237 534229 584042 Приобретение товаров и услуг 402186 426054 461368 535241 Доходы от собственности, оплаченные 5353 4977 4485 5535 Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 38471 42696 45101 49316 в том числе текущие налоги на доходы, имущество и др. 28951 34106 36176 40650 взносы на социальное страхование 397 463 491 611 другие текущие трансферты 9123 8127 8434 8055 Накопление нефинансовых активов -9067 -9447 13146 -3770 Прирост финансовых активов -29068 11957 10129 -2280 из них: прирост денежных вкладов и сбережений в ценных бумагах -18980 24900 6918 28633 сбережения в иностранной валюте -13552 -26356 -18865 -4491 займы, полученные за исключением погашенных -6913 -6199 -5119 -608 Наличный доход 304001 358294 425907 431372 Сбережения -38135 2510 23275 -6050 Наличный доход на одну особу, грн 7113,7 8389,1 9974,9 10108,9

Данные: Госстат