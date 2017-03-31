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Топливно-энергетический комплекс
Номинальные доходы населения в 2016г возросли на 15,4%
17:01 31.03.2017 |
Сбережения украинцев в 2016 году сократились на 18,4 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики в пятницу.
По ее данным, номинальные доходы населения за этот период возросли на 15,4%, а располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг - на 14,2%.
Статведомство также сообщает, что реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 2016г по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличились на 0,3%.
Располагаемый доход в расчете на одного человека в прошлом году составил 35,61 тыс. грн, что на 4,566 тыс. грн больше, чем в 2015 году.
Расходы населения за отчетный период увеличились на 17,3%.
Доходы и расходы населения Украины в 2016г:
|2016 г., млн. грн
|2016 г. к 2015., %
|Доходы населения - всего
|2002383
|115,4
|Заработная плата
|837250
|123,7
|Прибыль и смешанный доход
|363898
|112,5
|Доходы полученные от собственности
|82068
|102,5
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|719167
|109,7
|в том числе:
|социальная помощь
|340573
|99,4
|другие текущие трансферты
|91719
|120,5
|социальные трансферты в натуре
|286875
|121,2
|Расходы и сбережения населения – всего
|2002383
|115,4
|Приобретение товаров и услуг
|1824849
|117,4
|Доходы от собственности, оплаченные
|20350
|109,5
|Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты
|175584
|116,6
|в том числе
|текущие налоги на доходы, имущество и др.
|139883
|138,7
|взносы на социальное страхование
|1962
|12,0
|другие текущие трансферты
|33739
|101,2
|Накопление нефинансовых активов
|-9138
|х
|Прирост финансовых активов
|-9262
|х
|из них:
|прирост денежных вкладов и сбережений в ценных бумагах
|41471
|х
|сбережения в иностранной валюте
|-63264
|х
|займы, полученные за исключением погашенных
|-18839
|х
|Наличный доход
|1519574
|114,2
|Сбережения
|-18400
|х
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины в 2016г:
|2016г.,%
|2015г., %
|Заработная плата
|41,8
|39,0
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|35,9
|37,8
|Прибыль и смешанный доход
|18,2
|18,6
|Доходы от собственности, полученные
|4,1
|4,6
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в 2016г:
|2016г.,%
|2015г., %
|Приобретение товаров и услуг
|91,2
|89,5
|Доходы от собственности, текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты
|9,8
|9,7
|Прирост финансовых активов
|-0,5
|0,9
|Накопление нефинансовых активов
|-0,5
|-0,1
Данные: Госстат
Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Доходы и расходы населения Украины в 1-IV кв. 2016г (млн. грн):
|I кв.
|II. кв.
|III кв.
|IV кв.
|Доходы населения - всего
|407875
|476237
|534229
|584042
|Заработная плата
|184718
|209141
|215014
|228377
|Прибыль и смешанный доход
|59961
|72087
|126903
|104947
|Доходы полученные от собственности
|17234
|15695
|20486
|28653
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|145962
|179314
|171826
|222065
|в том числе:
|социальная помощь
|69063
|87153
|86518
|97839
|другие текущие трансферты
|16849
|21891
|26572
|26407
|социальные трансферты в натуре
|60050
|70270
|58736
|97819
|Расходы и сбережения населения – всего
|407875
|476237
|534229
|584042
|Приобретение товаров и услуг
|402186
|426054
|461368
|535241
|Доходы от собственности, оплаченные
|5353
|4977
|4485
|5535
|Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты
|38471
|42696
|45101
|49316
|в том числе
|текущие налоги на доходы, имущество и др.
|28951
|34106
|36176
|40650
|взносы на социальное страхование
|397
|463
|491
|611
|другие текущие трансферты
|9123
|8127
|8434
|8055
|Накопление нефинансовых активов
|-9067
|-9447
|13146
|-3770
|Прирост финансовых активов
|-29068
|11957
|10129
|-2280
|из них:
|прирост денежных вкладов и сбережений в ценных бумагах
|-18980
|24900
|6918
|28633
|сбережения в иностранной валюте
|-13552
|-26356
|-18865
|-4491
|займы, полученные за исключением погашенных
|-6913
|-6199
|-5119
|-608
|Наличный доход
|304001
|358294
|425907
|431372
|Сбережения
|-38135
|2510
|23275
|-6050
|Наличный доход на одну особу, грн
|7113,7
|8389,1
|9974,9
|10108,9
Данные: Госстат
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