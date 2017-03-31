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Топливно-энергетический комплекс
ICU прогнозирует нулевой ВВП в первом квартале
12:43 31.03.2017 |
Инвестиционная компания ICU прогнозирует, что прирост ВВП в январе-марте может составить 0%.
Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.
Снижение индекса активности основных секторов экономики Украины в первом квартале 2017 года сигнализирует о замедлении экономического роста и наличии предпосылок для начала рецессии, заявил руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.
Он прогнозирует, что квартальный прирост реального ВВП по итогам первого квартала 2017 года будет нулевым или даже отрицательным по сравнению с показателями четвертого квартала 2016 года.
"Расчеты аналитического подразделения группы ICU, основанные на статистических данных, показывают негативную динамику экономики. Так, сезонно - скорректированный индекс основных секторов экономики в феврале 2017 года снизился на 1,3% по сравнению с январем, и во всех секторах экономики, кроме сельского хозяйства и пассажирского транспорта, снизились показатели по сравнению с предыдущим месяцем. В марте активность основных секторов экономики не восстановилась до уровня январских показателей из-за блокады ОРДЛО", - сказал эксперт.
Аналитики группы ICU считают высокой вероятность повторного вхождения экономики Украины во втором квартале 2017 года в техническую рецессию (когда два квартала подряд происходит снижение реального ВВП в сроках квартал/к кварталу).
"С целью нивелирования отрицательных последствий блокады власть вынуждена будет прибегнуть к более жесткой монетарной и фискальной политике, что неизбежно отобразится на экономической активности уже второго квартала 2017 года. На фоне этих процессов может произойти дальнейшее сокращение реального ВВП по сравнению с первым кварталом (в сезонно-скорректированных сроках). Если действие отрицательных факторов продолжится и во втором полугодии, экономика войдет в рецессию", - сказал Вальчишен.
По прогнозам аналитиков группы ICU, во втором полугодии власти могут задействовать меры по поддержанию экономики, чтобы остановить квартальное сокращение реального ВВП.
В этом случае экономический рост составит около 0% в 2017 году в сравнении с 2,3% в 2016 году.
Если же блокада ОРДЛО долго не продлится, экономический рост сможет вернуться к прежним темпам.
При оптимистическом сценарии, темпы роста реального ВВП могут составить за 2017 год 2,3%.
Как сообщали Українські Новини, инвестиционная компания ICU оценивает потери для платежного баланса в связи с временным прекращением перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе и захватом украинских предприятий в 2,1-2,5 млрд долларов.
В 2016 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,3% по сравнению с 2015 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 2 383,182 млрд гривен (в фактических ценах, без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).
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Снижение индекса активности основных секторов экономики Украины в первом квартале 2017 года сигнализирует о замедлении экономического роста и наличии предпосылок для начала рецессии,- руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.
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