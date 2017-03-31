Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что плата за газ вследствие введения абонплаты за его распределение не увеличится.

"В стоимость газа, которая зафиксирована правительством на уровне 6879 грн за кубический метр, уже входит эта абонплата и увеличение цены на газ до конца года не предвидится", - цитирует П.Розенко пресс-служба вице-премьера.

По его словам, необходимость отделения стоимости за газ как товар и расходов на его доставку и распределение среди потребителей зафиксирована в принятом парламентом законе "О рынке природного газа".

"В законе "О рынке природного газа", который приняла Верховная Рада Украины, зафиксировано, что цена на транспортировку газа должна быть отделена от стоимости самого газа. То есть в данном случае, НКРЭКУ просто формально выполнила закон и рассчитала стоимость транспортировки газа", - приводятся в сообщении слова П.Розенко.

Он отметил, что абонплата не представляет собой нового платежа, а стоимость за газ, которая была раньше, теперь будет разбита на 2 платежа.

"Это абсолютно не приведет к увеличению платежек. На сегодняшний день цена на газ зафиксирована на уровне 6879 грн и никаких оснований ни для увеличения цены на газ, ни на жилищно-коммунальные услуги я не вижу", - отметил вице-премьер-министр.

Как сообщалось, 28 марта Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ввела в действие с апреля абонентскую плату за распределение газа.

По решению НКРЭКУ, каждый потребитель будет ежемесячно платить за распределение газа фиксированную сумму, зависящую от максимальной пропускной способности его счетчика, независимо от фактических объемов потребления. В то же время, цена закупаемого абонентом газа уже не будет включать стоимость транспортировки и распределения.

