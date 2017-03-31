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Почему прекращение огня на Донбассе вновь будет фикцией
10:59 31.03.2017 |
Так исторически сложилось, что время от времени Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске договаривается о разного рода "режимах тишины" на Донбассе. В этот раз такая встреча состоялась 29 марта, и во время нее было согласовано полное соблюдение режима прекращения огня с 1 апреля 2017 года.
"Накануне Пасхальных праздников Трехсторонняя контактная группа приветствовала решимость всех участников Минского процесса обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня, которое вступит в силу с 1 апреля 2017 года. Кроме того, с 1 апреля, перед поминальными днями, запланировано существенное ускорение процедуры пересечения линии соприкосновения на КПВВ, в частности, планируется продолжить работу пунктов пропуска в утренние и вечерние часы" - сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, Дарка Олифер.
Министерство обороны Украины отреагировало на такое решение практически мгновенно: Украина готова к выполнению договоренностей, достигнутых в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы,о прекращении огня в зоне АТО с 1 апреля.
"Я не уполномочен комментировать решение Минской группы. Однако еще раз хочу отметить, что и Вооруженные силы Украины, и другие силовые ведомства, которые задействованы в АТО, готовы к выполнению всех решений Минской группы, которые будут приняты. Мы готовы и к отводу, и к одностороннему прекращению огня, которое на сегодняшний день и так выполняется" - сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"Очень надеюсь, что пришло время, когда нужно выполнять обязательства, в том числе и Минские, которые были взяты много лет назад. Каждый раз, когда мы договаривались, этого не происходило. Это является первым пунктом договоренностей, которые были подписаны в Минске. ВСУ готовы к началу перемирия" - подтвердил во время пресс-конференции министр обороны Украины Степан Полторак.
И добавил: "Если будет угроза нашим позициям, нашим военным, мы не будем молчать - будем отстаивать те позиции, на которых находимся, защищать наших военных. Если режим прекращения огня не будет соблюдаться, то мы будем принимать адекватные меры, чтобы не допустить захвата наших территорий и позиций".
Черту подвел Президент Украины Петр Порошенко: "Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны - прекратить огонь в зоне АТО на Донбассе с 1 апреля".
Но давайте будем откровенны: этот режим прекращения огня все равно выполняться не будет. Не надо быть Нострадамусом, чтобы предсказать дальнейшее развитие событий: террористы или обстреляют подконтрольную Киеву территорию из артиллерии, или совершат несколько вылазок диверсионно-разведывательных групп, на что получат ответ от украинской армии, и на том "перемирие" завершится. Причем, произойдет это все в первый же день.
Ну не для прекращение же огня Россия несколько дней назад перебросила на Донбасс полсотни своих натренированных "казаков", две мотострелковые роты, 10 единиц 122-мм РСЗО "Град" (в т.ч. шесть единиц - с боекомплектом), около 20 танков, не менее 15 единиц БМП и около 1300 тонн горюче-смазочных материалов.
Собственно, ничего нового от минских переговоров и не ожидают. Стоит вспомнить, что ВСЕ предыдущие договоренности Трехсторонней контактной группы не выполнялись, как не выполнялись и все другие решения и распоряжения о разного рода "режимах тишины".
Например, с 15 сентября незаконные бандформирования Донбасса, так называемые "ДНР" и "ЛНР" на уровне своих вожаков демонстративно отдали приказы о прекращении огня, чем якобы объявили перемирие. Тогда же Вооруженные силы Украины на две недели раньше, с 1 сентября, прекратили отвечать на вооруженные провокации противника, попытавшись в одностороннем порядке навязать режим тишины.
Однако, у пророссийских террористов оказалось свое представление о том, что такое "режим тишины". Прекращение огня с их стороны произошло только на уровне тяжелой артиллерии - российские "Грады" и "Ураганы" действительно с 15-го сентября хранили молчание. Зато активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных и снайперских групп и, как следствие, увеличилось количество обстрелов украинских позиций из стрелкового оружия, а также из гранатометов и минометов. А уже в начале октября террористы вернулись к полноценным боевым действиям.
Или - 21 сентября 2016 года Трехсторонняя контактная группа согласовала документ о разведении сторон вдоль линии соприкосновения на Донбассе и разделении территории конфликта на три "зоны безопасности". Речь идет о населенных пунктах Золотое и Станица Луганская на Луганщине, а также Петровском - Старобешевский район Донецкой области, где в пилотном режиме должны были быть сформированы зоны безопасности, каждая площадью не менее 4 км2.
Однако, прошло уже полгода, а данный процесс еще не доведен до конца. Более того, складывается впечатление, что данный вопрос, как это часто бывает, спускается на тормозах.
Почему же любая договоренность о прекращении огня на Донбассе в нынешних условиях обречена на провал?
Эксперт берлинского бюро Европейского совета международных отношений Густав Грессель, например, считает, что ситуацию можно было бы изменить, если бы, по образцу Южного Ливана, в зону конфликта на Донбассе были введены международные войска с тяжелой артиллерией и танками. Это, по его мнению, могло бы "гарантировать соблюдение перемирия, а с другой стороны - дать понять, что через эти войска нельзя просто так пройти, что можно напороться на огонь".
И о чем может идти речь, если даже представитель ВКГ от Украины Евгений Марчук считает, что срывы процессов прекращения огня происходят из-за отсутствия "третейской стороны", потому что невозможно ввести для сторон противостояния ответственность за нарушение договоренностей, ведь ОБСЕ осуществляет лишь мониторинг и верификацию на линии разграничения.
Учитывая то, что ни одного международного миротворческого контингента с тяжелой артиллерией и танками на Донбассе до сих пор нет, и что действенная "третейская сторона" так и не появилась, то с какой стати нужно надеяться на то, что именно в этот раз режим прекращения огня будет соблюден?
Тогда возникает вполне логичный вопрос: а зачем вообще затевать все эти эпопеи с прекращением огня? Ответ, на самом деле, лежит на поверхности: чтобы выиграть время. Ведь вся суть "перемирия", в разных его ипостасях, сводится для нас к одному - переждать, перетерпеть этот нездоровый интерес России к нашим территориям. То есть, дождаться того времени, когда Россия под давлением внешних (санкции) и внутренних (крах экономики, социальное напряжение) факторов махнет на Украину рукой и оставит ее в покое.
Если кто-то знает другой реальный способ победить в этой войне - пусть поделится им. Ведь, несмотря на то, что украинская армия стала намного качественнее и профессиональнее, ее бюджет все равно в 10 раз меньше, чем бюджет российской армии.
Кстати, такая стратегия поведения для нас не нова - исторически так сложилось, что Украина переживала в разные времена всех своих врагов потому, что те умирали своей смертью.
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Вся суть "перемирия", в разных его ипостасях, сводится для нас к одному - переждать, перетерпеть этот нездоровый интерес России к нашим территориям. Несмотря на то, что украинская армия стала намного качественнее, ее бюджет все равно в 10 раз меньше, чем бюджет российской армии.
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