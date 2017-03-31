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Изображая жертву. Как глава НАПК пошла путем скандальных отставников
09:53 31.03.2017 |
Наталья Корчак выбрала рискованный способ самозащиты, - она переложила ответственность за неуклюжий сайт агентства на весь мир. Поможет ли ей это спасти свое кресло?
Со среды, когда на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал Наталье Корчак и всем членам Агентства по предотвращению коррупции уйти в отставку, ведутся разговоры, когда и каким образом такие отставки состоятся. Корчак отметила: заявление писать не будет. Другие члены НАПК говорят: за кресла не держатся, но и в отставку пока подавать не будут.
Наиболее показательным в этом плане представляется мнение Руслана Рябошапки, члена Агентства, которого всегда поддерживали "еврооптимисты" и "антикоррупционеры": Корчак исчерпала свой потенциал на должности, не смогла сформировать коллектив единомышленников, не наладила коммуникаций с коллегами из других государственных органов, с гражданским обществом, с иностранными партнерами, потеряла контроль над внутренними процессами в агентстве, поэтому должна уйти в отставку. Очевидно, приблизительно в таком стиле в советские времена и доносили в "соответствующие органы" на своих начальников. Не хватает только фразы "позволяет себе поносить наш социалистический строй". Это к тому, что, очевидно, микроклимат в коллективе НАПК действительно скверный, и одной лишь сменой декораций там уже ничего не исправишь.
Вчера же обиженная Корчак обратилась к НАБУ, ГПУ, полиции, СНБО, государственным органам и общественности с письмом, в котором прямым текстом обвинила во всех бедах электронного декларирования госпредприятие "Украинские специальные системы" (УСС) и Госспецсвязи. "Усматриваю в действиях должностных лиц Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также ГП "УСС" признаки служебных преступлений, которые дискредитируют саму идею предотвращения коррупции, электронного декларирования доходов, и требую соответствующего правового реагирования", - подчеркнула она. Это обращение означает, что ответственной за бездеятельность, которая едва не привела к полному срыву второй волны е-декларирования, Корчак себя не считает. Более того, она действует по принципу: тонуть, так всем вместе.
Политизировать ситуацию и тем самым доводить ее до абсурда, это выбор госпожа Корчак. Однако на этом пути у нее попутчиков не прибавится. Во-первых, подавляющему большинству населения разборки вокруг НАПК не интересны в принципе. К тому же, в отличие от руководителя НАБУ Артема Сытника, Корчак не удалось сформировать собственную группу медиа-поддержки из числа болтливых активистов и депутатов. Кроме нескольких авторов в Facebook, очевидных защитников позиции НАПК нет.
Во-вторых, субъектам декларирования, которые из-за "полумертвого" сайта агентства едва не попали в большую беду, не интересно имя начальника органа, который допустил такую халтуру, их интересует, как бы в следующем году эта же история не повторилась. И, в-третьих, у Корчак отсутствует широкая поддержка среди политиков, но ее вчерашнее заявление точно будет взято на вооружение кем-то из оппозиционеров. Сочувствовать руководителю НАПК и спасать ее им смысла нет, а вот помочь раздуть пламя скандала они способны.
Возможно, на это Корчак и рассчитывает. Поэтому и пошла ва-банк: если и уволят, то и им проблем не избежать. Да и уволить на самом деле не так просто, для этого необходимы определенные законодательные изменения. Так что у нее есть определенный временной люфт для того, чтобы нанести несколько ударов по своим оппонентам. Сделав громкое заявление, чиновница посмотрит, большие ли круги пошли после ее обвинений. И кто их возьмет на вооружение.
Это, увы, стандартная практика отечественных чиновников. До Корчак был Николай Гордиенко, бывший руководитель Госфининспекции, он носил по телеканалам мешок компромата на Яценюка, который в итоге оказался не компроматом, а мыльным пузырем. Потом был Саша Боровик. Его даже еще не назначили на должность, поэтому и не увольняли, а он уже бегал по каналам и рассказывал, как его не ценят. А еще - министр экологии и товарищ Александра Онищенко - Игорь Шевченко. Тот, правда недолго, но рассказывал, что на самолете олигарха никуда не летал, а его просто оклеветали. Этот список государственных деятелей, которые лепили из себя "жертв", можно продолжать до бесконечности. И где сейчас все эти люди?..
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