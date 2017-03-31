Олександр Надельнюк, для УП

VoxUkraine вперше порахував, скільки "чистого" часу мав можливість говорити кожний політик на головних ток-шоу країни.

У попередній статті VoxUkraine полічив, скільки разів та на які ток-шоу ходили депутати, й проаналізував, наскільки об'єктивно найрейтинговіші політичні ток-шоу презентують в ефірі народних обранців із різних фракцій.

Майже до всіх телеканалів є питання. Але простий кількісний аналіз відвідувань недостатньо глибокий для однозначних вердиктів. Ми пішли далі й обчислили, скільки ефірного часу ток-шоу надали кожному політику для виступів. Такий аналіз вперше проводиться в Україні й може багато чого розповісти про методи маніпуляцій на телебаченні.

Ми вдячні LookSMI та "Медіа Пульс" за надані стенограми.

У 2016-му найбільш рейтинговими ток-шоу були "Чорне дзеркало" ("Інтер"), "Шустер LIVE" ("3s.tv" та "Київ"), "Свобода слова" ("ICTV"), "Право на владу" ("1+1").

За минулий рік ці програми виходили у прямий ефір 149 разів. VoxUkraine зібрав найповнішу статистику за цими шоу: хто з політиків і скільки разів яке шоу відвідував, на які теми й скільки часу говорив.

У попередній статті ми з'ясували, чи є об'єктивними й неупередженими продюсери та гостьові редактори чотирьох популярних ток-шоу у підборі гостей: наскільки вони лояльні до одних політичних сил і менш відкриті до інших.

Виявилося, що всі фракції, крім "Народного фронту" (НФ), найчастіше ходять на "Чорне дзеркало". Найбільшими шанувальниками "Інтеру" є депутати "Опозиційного блоку" (ОБ) - 43 рази, або 65% всіх відвідувань депутатів цієї фракції припало саме на цю програму. Водночас депутатів ОБ нечасто кликали (чи вони не погоджувалися йти) на "Шустер-LIVE" (7 разів) та "Право на владу" (3). На останньому шоу також не були раді бачити представників Самопомочі (6) та Радикальної партії Ляшка - РПЛ (7), а лідером виявився НФ із 24 ефірами.

Але дані, хто, куди і скільки разів ходив, дозволяють тільки в першому наближенні сказати, яким фракціям та окремим політикам симпатизують продюсери та ведучі ток-шоу.

Важливим показником об'єктивності ток-шоу є те, як ведучий і режисер розподіляють ефірний час, як надають можливість учасникам шоу донести свою думку.

Під час прямого ефіру у ведучого є значні можливості для маніпулювання, він може не надавати слово, перебивати, ставити провокаційні запитання тощо. Чи можна довести такі перекоси?

VoxUkraine вперше в Україні порахував, скільки часу виділялося конкретній фракції чи політику, щоб висловлювати свою думку. Чи є залежність між кількістю ефірів та сумарним часом виступу? Хто зі спікерів найбільш активно бере участь у дискусії, а хто марнує час, відсижуючись мовчки?

Як ми обчислювали тривалість виступу

Для того, щоб визначити ефірний час, протягом якого кожний політик чи політична сила володіли мікрофоном, ми порахували кількість слів, яку вони вимовили, і зважили на середню швидкість промови українського політика на ток-шоу. Щоб вирахувати її, ми обрали випадковим методом по одній промові п'яти політиків - Юлії Тимошенко, Міхеїла Саакашвілі, Володимира Гройсмана, Сергія Соболєва та Олега Ляшка. Розрахунки показали, що в середньому достатньо 46 секунд для промови зі 100 слів.

"Партия сказала..."

За минулий рік найчисельнішу (станом на 28 березня налічувала 141 народних депутатів) парламентську фракцію - "Блок Петра Порошенка" (БПП) - на політичних ток-шоу представляли 37 депутатів. Разом вони були на 206 ефірах. Не дивно, що сумарно вони наговорили більше за всіх - 225,5 тисячі слів (це понад 29 годин).

Ненабагато менше за нардепів президентської партії наговорили представники "Батьківщини". У партії Юлії Тимошенко втричі менше спікерів (11), проте це не завадило їм сказати лише на 20% менше (180,5 тисячі слів), ніж БПП. Причому 42% всіх цих слів було сказано на програмі "Шустер LIVE" (див. таблицю 1).

Кількість слів, сказаних кожною фракцією на ефірах

Але загальна кількість слів усіх представників фракції мало що каже про ефективність візитів депутатів на ефіри.

Наприклад, депутати "Самопомочі" сумарно наговорили на 22,5 тисячі слів більше, ніж представники ОБ, проте середня кількість сказаних одним "опозиціонером" слів вища, ніж у членів партії Андрія Садового - 7785 слів проти 5780 (таблиця 2).

Інакше кажучи, усереднений "опозиціонер" зміг наговорити за телесезон на 15 з половиною хвилин більше. Але навіть показники "опозиціонерів" - то "молодша ліга" порівняно з результатами 11 депутатів від "Батьківщини": на одного народного обранця припадає в середньому 16,4 тисячі слів.

Середня кількість ефірного часу, який припадає на одного депутата від фракції

Улюбленці телеканалів: прийшли і говорять

У Антона Геращенка і Сергія Соболєва майже однакова кількість візитів на ефіри "Шустер LIVE" - 11 та 13. Чи означає це, що вони мали однакову можливість донести свою думку? Не факт. Важливо не те, скільки разів політик був на ток-шоу, а скільки часу він мав змогу говорити. Наприклад, Геращенко говорив на кожній програмі в середньому 9 хвилин, а Соболєв понад 13. Розберемося, депутатам яких фракцій давали більше ефірного часу на кожній програмі.

Більш-менш рівну кількість часу біля мікрофону надавали ведучі "Свободи слова": різниця між найкращим (РПЛ, в середньому говорили по 16,5 хвилини на кожній програмі) та найгіршим ("Самопоміч" - 12,2 хвилини) показниками складає всього 4,3 хвилини. Порівняємо, наприклад, із ток-шоу "Право на владу", на якому різниця між найкращим ("Самопоміч") та найгіршим (позафракційні) показником часу висловлювань в ефірі склала 10 хвилин (таблиця 3).

Середня тривалість виступу депутата від фракції на одній програмі

Формат шоу з великою кількістю гостей - народних депутатів суттєво знижує середню тривалість виступу. На кожній з 39 програм "Чорне дзеркало" у 2016 році були присутні 9 народних обранців одночасно. Через це найвищий показник часу на виступи склав 8,4 хвилини - такий результат у депутатів "Батьківщини". На другому місці НФ (7,9 хвилини).

Найбільш говіркий депутат

У минулому матеріалі ми з'ясували, хто з українських політиків частіше за інших ходив на ток-шоу. Топ-10 політиків за кількістю сказаних слів виглядає суттєво інакше: з десятки активних "ходаків" залишилося тільки шестеро. Натомість до переліку найбільш говірких увійшли прем'єр-міністр Володимир Гройсман, екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та керманич Радикальної партії Олег Ляшко.

В особистому заліку "Батьківщина" також безумовний фаворит. Крім Тимошенко, до топ-10 найбільш балакучих політиків ще потрапили Іван Крулько та Сергій Соболєв.

Останній очолює цей список - у його активі 25 ефірів і 48 тисяч слів (це приблизно 6,4 години). Другим оратором країни виявився Володимир Гройсман, який у 2016 році ходив на програми спочатку як голова Верховної Ради, а потім як прем'єр-міністр: за 10 ефірів він встиг сказати більше 39 тисяч слів (5 годин). Замикає трійку лідерів екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі (37,5 тисячі слів, або приблизно 4,7 години). Для цього йому знадобилося взяти участь у 12 програмах (9 - "Шустер LIVE" та 3 - "Свобода Слова").

ТОП-10 найбільш балакучих депутатів, год

У першій частині дослідження ми знайшли цікавий факт - депутати ходять на різні ток-шоу зовсім не рівномірно. Ми нарахували мінімум 16 депутатів, вірних тільки одному телешоу.

Один депутат-"однолюб" навіть потрапив до десятки найбільш балакучих політиків - це Юлія Тимошенко, яка ходила минулого року виключно на шоу Савіка Шустера. Інші топ-спікери не такі перебірливі, але більшість має "свої" канали. Наприклад, Соболєв, Гройсман, Ляшко і Геращенко жодного разу не були на "Чорному дзеркалі", Скорик оминав "Шустер LIVE" і "Право на владу", Саакашвілі не дійшов на "Свободу слова" і "Право на владу".

На кожному ток-шоу є свої чемпіони із загальної тривалості виступів (таблиця 5). Наприклад, на "Шустері" найдовше вдалося виступити Саакашвілі (4,2 години) і Тимошенко (3,8 години). На "Свободі слова" лідер - Гройсман (2,9 години), на "Чорному дзеркалі" - Скорик (3,8 години), а у "Праві на владу" - Гончаренко (1,3 години).

ТОП-3 балакучих політиків на кожному ток-шоу, год

Прийшов - не мовчи

У попередніх розділах ми з'ясували, які фракції найбільш ефективно ходять на ефіри, обчислили, скільки депутатам кожної фракції вдалося протриматися біля мікрофону на різних ток-шоу, визначили топ-10 ораторів українського телебачення та встановили, хто з політиків є головною балакучою головою на кожному ток-шоу.

Для проникливого читача ці дані багато чого можуть сказати про партійні та особисті симпатії телебосів. Але ці дані не розкривають ефективності кожного зі 124 нардепів, а також членів Кабінету Міністрів, які минулого року понад 700 разів з'являлися на ток-шоу. Для того щоб класифікувати політиків за їхнім телеККД (наскільки вони використовували участь у ток-шоу для того, щоб висловитися), ми розробили методологію.

Ми взяли кількість візитів на ефіри та кількість сказаних там слів і нормалізували (тобто перевели всі значення у шкалу від 0 до 1) ці дані для більшої об'єктивності (див. графік 1). Це дозволило окреслити чотири категорії, на які можна розділити політиків: "мало ходять на ток-шоу й мало на них говорять", "мало ходять і багато говорять", "мало ходять і багато говорять" і "багато ходять і мало говорять". "Мало" - це усі значення від 0 до 0,5, а "багато" - від 0,5 до 1.

Як виявилося, 90% політиків, що відвідували ток-шоу минулого року, можна віднести до групи "мало ходять і мало говорять". Цьому є кілька причин: багатьох політиків кличуть під конкретну тему чи подію - наприклад, внесення депутатом законопроекту або ж звіт уряду. Гарний приклад - програма "Право на владу" в лютому 2016 року, коли 13 членів другого Кабінету Міністрів Арсенія Яценюка розповідали про власні досягнення. До речі, на цьому ток-шоу лідер НФ встановив рекорд ефективності серед політиків - за одну програму Арсеній Петрович зміг сказати більше 7 тисяч слів.

Відношення кількості ефірів до сказаних слів

Після "скромних ходаків" є категорія "багато ходять і багато говорять". Таких політиків 4,5%. Це "балакучі голови" основних фракцій - Сергій Соболєв, Микола Скорик, Олексій Гончаренко, які на ефірах зазвичай обстоюють інтереси та думку своєї політсили. Єдиний виняток - Борислав Береза, позафракційний депутат, який у рейтингу найбільш говірких посів 11-ту сходинку (переважно виступав на "Інтері" - 20 з 22 ефірів).

Крім Арсенія Яценюка, є й інші політики, які не марнують власний час - вони належать до категорії "мало ходять і багато говорять". Таких теж менше 5%.

Це група політичних лідерів фракцій і посадовців першої величини. Зазвичай вони ходять на "свою" тему: Гройсман - прояснити складну ситуацію у ВР як спікер або ж прозвітувати як прем'єр, "коник" Тимошенко - тарифи і т.д. У середньому політики з цього кластеру мають у 3,5 рази більше часу для виступу, ніж представники категорії "мало ходять і мало говорять".

Найменше група - багато ходять і мало говорять (1%). До неї попали, наприклад, Сергій Каплін та Тетяна Острікова. Попри велику кількість ефірів (20 та 27 відповідно), ці депутати мали змогу сказати меншу кількість слів порівняно з іншими політиками з такими показниками відвідуваності.

Висновки

1. Найбалакучішою фракцією виявилася БПП. Сумарно депутати наговорили 225,5 тисячі слів (це понад 29 годин). На 20% менше слів промовили представники "Батьківщини" - 180,5 тисячі (23,4 години). На третьому місці розташувався НФ з результатом у 121 тисячу слів (15,7 години).

2. Але депутати з БПП далеко не найбалакучіші. Президентську фракцію на ток-шоу представляли 37 народних обранців, а "Батьківщину" лише 11. Відповідно, партія Юлії Тимошенко куди ефективніше використовує ефірний час, аніж БПП - 16,5 тисячі слів на одного депутата проти 6,1 тисячі у БПП. У "опозиціонерів" у середньому 7785 слів на нардепа, у "радикалів" - 7771.

3. Ведучі "Свободи слова" найбільш рівномірно розподіляли час серед політиків. Довше за всіх доступ до мікрофону на цьому шоу мали депутати РПЛ (у середньому 16,5 хвилини на кожній програмі), найкоротшим він був у "Самопомочі" - (12,2 хвилини), різниця - 4,3 хвилини (або 26,5%). На "Чорному дзеркалі" розрив у часі майже такий самий - 4,1 хвилини (найкращий показник у "Батьківщини" - 8,4 хв., найменший - у РПЛ - 4,3 хв.), проте у відсотковому відношенні у "радикалів" на 48% менше часу за "Батьківщину". Натомість на "Шустері" і у "Право на владу" розрив складає вже біля 10 хвилин.

4. Чемпіон із загальної тривалості виступів - Сергій Соболєв, він сумарно сказав 48 тисяч слів (6,4 години) на 25 ефірах. Другим оратором країни виявився Володимир Гройсман - за 10 ефірів понад 39 тисяч слів (5 годин). Замикає трійку лідерів екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі - 12 ток-шоу та 37,5 тисячі слів (або приблизно 4,7 години).

5. Кожне ток-шоу має своїх явних "лідерів". Так, на "Шустері" найдовше вдалося виступити Міхеїлу Саакашвілі (4,2 години) і Юлії Тимошенко (3,8 години), на "Свободі слова" - Володимиру Гройсману (2,9 години), на "Чорному дзеркалі" - Миколі Скорику (3,8 години), а у "Праві на владу" - Олексію Гончаренку (1,3 години).

6. 90% політиків, які виступали на ток-шоу, можна віднести до категорії тих, що нечасто ходять на ток-шоу й мало там говорять. Тільки 4,5% можна назвати справжніми "балакучими головами", які багато ходять і багато говорять. Ще одна категорія - нечасті гості ток-шоу, які багато говорять. Таких 4,5%, і це VIP-персони української політики: прем'єр-міністр Гройсман, лідер "Батьківщини" Тимошенко,екс-голова Одеської ОДА Саакашвілі. У середньому їм дають говорити у 3,5 раза більше, ніж іншим політикам.