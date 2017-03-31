Андрій Коваленко, Деловая столица

Произошло это в аккурат после заявлений министра обороны Украины Степана Полторака о готовности ВСУ прекратить огонь с 1-го апреля с целью соблюдения Минских соглашений. Такое же поручение дал и президент Украины Петр Порошенко. Это решение было и без того неоднозначно воспринято приближенными к фронту людьми. А после вчерашнего обострения оно выглядит сомнительным с точки зрения выполнения боевиками.

По состоянию на 18:00 вчерашнего вечера было зафиксировано 37 обстрелов позиций сил АТО. Всего за минувшие сутки террористы 69 раз обстреляли позиции ВСУ на всех участках фронта.

В районе Луганского наших бойцов обстреливали из артиллерии калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, БМП, гранатометов и великокаліберних пулеметов.

Жарче всего было под Авдеевкой. По данным пресс-центра АТО, вследствие обстрела позиций одной из отдельных механизированных бригад погибли два военнослужащих. Обстрел позиций на этом направлении велся из запрещенного тяжелого вооружения: танка, минометов калибра 120-мм и 82-мм.

Из Ясиноватой раздавались сообщения о попаданиях в жилые дома, погибшем мирном жителе.

Впоследствии местные писали о попадании танкового снаряда по улице Некрасова, а также еще одном погибшем. Эту информацию проверить не удалось, остается только верить на слово.

Сейчас известно, что бой завязался после 18:00 в районе Ясиноватского блокпоста, Спартака и аэропорта. Боевики обстреливали наши позиции на отбитых у них в ходе боев в январе-феврале опорников "Алмаз-1" и "Алмаз-2". Велся огонь и по дачам вблизи станции Ясиноватая-2, куда ранее продвинулись ВСУ, а также промзоне. В частности, стреляли из Ясиноватой, где у боевиков находятся позиции артиллерии, Минерального, а также окраин Донецка. Наши воины вели огонь на подавление. Боевики отчитывались о "прилетах" в Минеральное и Ясиноватую.

По состоянию на утро ни о каких продвижениях наших воинов информации нет. Единственное, что известно - бой был позиционный. Боевики били из танка, вследствие чего и погибли наши солдаты.

Кроме того, из Донецка поступила информация о выдвижении в сторону Авдеевки на первую линию нескольких танков и живой силы. Остается надеяться, что боевики не попытаются использовать режим прекращения огня для собственного продвижения. И ВСУ дадут приказ отвечать огнем на какие-либо провокации даже после наступления режима прекращения огня.