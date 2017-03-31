Финансовые новости
- |
- 31.03.17
- |
- 00:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Финансисты не ждут на межбанке резких курсовых скачков 31 марта
23:44 30.03.2017 |
«Межбанк открывался на уровне 26,96-26,99 грн./$. С самого начала торговой сессии рынок был настроен на снижение курса доллара. Однако появление НБУ с покупкой долларов внесло коррективы в расстановку сил на межбанке. После участия Национального банка курс закрепился на уровнях 26,98-26,99 грн./$. Во второй половине дня межбанковские торги проходили в диапазоне 26,98-27,0 грн./$, в котором торговая сессия и финишировала», - сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Он сообщил, что, выкупая доллар в режиме «наилучшего курса», регулятор приобрел порядка $15 млн. по 26,98-26,99 грн./$. Если в предыдущие дни металлурги ставили на паузу крупные валютные продажи и по этой части доминировали представители агросектора, но то сегодня сталевары снова развернули распродажу экспортной выручки.
Благодаря этому резко выросли объемы валютных торгов - с $247,84 млн. до $345,46 млн., и межбанк показал рекордный для марта результат.
Главная причина валютных распродаж осталась той же, что и вчера - выплаты по налогам и зарплатам персоналу, для которых предприятиям нужна была гривна.
Сегодня на рынке активно обсуждали новости способные спровоцировать подорожание доллара - решение Высокого суда Лонда о скором суде по $3-миллиардному иску России против Украины (по отказу нашей страны от выплат по еврооблигациям, размещенным при президенте Януковиче). В этом случае возрастают шансы нашей страны на проигрыш. Правда, дискуссия казначеев не провоцировала ажиотажа на валютных торгах.
«Вопрос спора между РФ и Украиной привлек внимание участников рынка, однако на текущий момент в этом уравнении достаточно много неизвестных, чтобы сейчас оценивать возможные последствия указанного события для локального межбанка», - подтвердил Верхградский.
«Психологически судебные разбирательства между Украиной и РФ по внешнему долгу не оказывают влияния на действия участников торгов. Реально сказаться на состоянии золотовалютных резервов, а, следовательно, и курсе гривны страны, могут только результаты самого процесса», - дополнил коллегу директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Завтра финансисты не ждут на межбанке резких курсовых скачков. И Олег Куринной и Станислав Верхградский прогнозируют на 31 марта один курсовой коридор - 26,95-27,05 грн./$.
«В последний день месяца мы также прогнозируем достаточно большие объемы валютных продаж», - добавил Куринной.
Хотя его коллега не забыл о риске, который могут спровоцировать выплаты Госказначейства.
«Текущая конъюнктура рынка пока еще благоприятна для национальной валюты. Но ожидаемые в ближайшие дни выплаты возмещений НДС могут подпитать спрос на безналичную валюту и одновременно снизить необходимость экспортеров продавать инвалюту, в результате чего текущий рыночный тренд на снижение курса доллара может приостановиться либо вообще изменить направление», - сказал нам Верхградский.
Вероятнее всего, налоговые выплаты будут сказываться на валютном межбанке уже на будущей неделе.
Достаточно спокойной ситуации финансисты ждут в пятницу и на наличном рынке, где они пока констатируют совсем небольшую активность.
«В четверг с утра у продавцов было настроение на рост наличного доллара и курсы устанавливали на уровне 26,95-27,02 грн./$. К обеду случился ожидаемый рост, но незначительный - до 26,97-27,07 грн./$. Но далее этого уровня не пошло и, более того, произошел отскок к 26,95-27,0 грн./$. Корректировки в течении дня по курс валют незначительные, что говорит о низкой деловой активности на наличном сегменте валютного рынка», - разъяснил Верхградский.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинским банкам запретили посягать на жилье заемщиков-штрафников
|Порошенко дал поручение Генштабу ВСУ и Минобороны о прекращении огня в зоне АТО на Донбассе с 1 апреля
|В январе-феврале сводный бюджет выполнен с профицитом 17,9 млрд гривен
|Почти осада. К чему приведут бои под Докучаевском
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дефицит текущего счета платежного баланса в феврале составил $399 млн
|Ставки по ипотечным кредитам могут незначительно снизиться к концу 2017г - банкиры
|Зачем Гройсман увиличивает состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"
|Суд по "долгу Януковича": Минфин объяснил, что произошло
Судья прямо признал, что "...Украина может выдвигать сильный аргумент о том, что экономический эффект военных действий со стороны России в Крыму и восточной Украине заключается в том, что возможность государства выполнять свои обязательства по Облигациям сильно ограничена".
|МВФ планирует рассмотреть выделение Украине следующего транша 3 апреля
|Война под Мариуполем. Почему обострение в Приазовье неизбежно
Это интересно
|Почему кое-кто все время опаздывает, и что можно с этим поделать
|Skoda раскрыла предвестника купеобразного кроссовера
|10 любимых книг знаменитых предпринимателей
|Учёные из Сингапура развивают идею "цифровых напитков"
|Принятый канадскими властями закон резко ограничил зону полётов БПЛА
|Преступники хотели выкрасть останки Энцо Феррари и потребовать выкуп
|Вредоносное ПО Crusader изменяет номера телефонов в поисковой выдаче