Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Финансисты не ждут на межбанке резких курсовых скачков 31 марта

23:44 30.03.2017 |

Финансы

 

«Межбанк открывался на уровне 26,96-26,99 грн./$. С самого начала торговой сессии рынок был настроен на снижение курса доллара. Однако появление НБУ с покупкой долларов внесло коррективы в расстановку сил на межбанке. После участия Национального банка курс закрепился на уровнях 26,98-26,99 грн./$. Во второй половине дня межбанковские торги проходили в диапазоне 26,98-27,0 грн./$, в котором торговая сессия и финишировала», - сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Он сообщил, что, выкупая доллар в режиме «наилучшего курса», регулятор приобрел порядка $15 млн. по 26,98-26,99 грн./$. Если в предыдущие дни металлурги ставили на паузу крупные валютные продажи и по этой части доминировали представители агросектора, но то сегодня сталевары снова развернули распродажу экспортной выручки.

Благодаря этому резко выросли объемы валютных торгов - с $247,84 млн. до $345,46 млн., и межбанк показал рекордный для марта результат.

Главная причина валютных распродаж осталась той же, что и вчера - выплаты по налогам и зарплатам персоналу, для которых предприятиям нужна была гривна.

Сегодня на рынке активно обсуждали новости способные спровоцировать подорожание доллара - решение Высокого суда Лонда о скором суде по $3-миллиардному иску России против Украины (по отказу нашей страны от выплат по еврооблигациям, размещенным при президенте Януковиче). В этом случае возрастают шансы нашей страны на проигрыш. Правда, дискуссия казначеев не провоцировала ажиотажа на валютных торгах.

«Вопрос спора между РФ и Украиной привлек внимание участников рынка, однако на текущий момент в этом уравнении достаточно много неизвестных, чтобы сейчас оценивать возможные последствия указанного события для локального межбанка», - подтвердил Верхградский.

«Психологически судебные разбирательства между Украиной и РФ по внешнему долгу не оказывают влияния на действия участников торгов. Реально сказаться на состоянии золотовалютных резервов, а, следовательно, и курсе гривны страны, могут только результаты самого процесса», - дополнил коллегу директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Завтра финансисты не ждут на межбанке резких курсовых скачков. И Олег Куринной и Станислав Верхградский прогнозируют на 31 марта один курсовой коридор - 26,95-27,05 грн./$.

«В последний день месяца мы также прогнозируем достаточно большие объемы валютных продаж», - добавил Куринной.

Хотя его коллега не забыл о риске, который могут спровоцировать выплаты Госказначейства.

«Текущая конъюнктура рынка пока еще благоприятна для национальной валюты. Но ожидаемые в ближайшие дни выплаты возмещений НДС могут подпитать спрос на безналичную валюту и одновременно снизить необходимость экспортеров продавать инвалюту, в результате чего текущий рыночный тренд на снижение курса доллара может приостановиться либо вообще изменить направление», - сказал нам Верхградский.

Вероятнее всего, налоговые выплаты будут сказываться на валютном межбанке уже на будущей неделе.

Достаточно спокойной ситуации финансисты ждут в пятницу и на наличном рынке, где они пока констатируют совсем небольшую активность.

«В четверг с утра у продавцов было настроение на рост наличного доллара и курсы устанавливали на уровне 26,95-27,02 грн./$. К обеду случился ожидаемый рост, но незначительный - до 26,97-27,07 грн./$. Но далее этого уровня не пошло и, более того, произошел отскок к 26,95-27,0 грн./$. Корректировки в течении дня по курс валют незначительные, что говорит о низкой деловой активности на наличном сегменте валютного рынка», - разъяснил Верхградский.

 

ПО РУБРИКАМ

30.03 Финан­си­сты не ждут на меж­бан­ке рез­ких кур­со­вых скач­ков 31 мар­та

30.03 Укра­ин­ским бан­кам за­пре­ти­ли по­ся­гать на жи­лье за­ем­щи­ков-штраф­ни­ков

30.03 Курс дол­ла­ра к ми­ро­вым ва­лю­там 30 мар­та рас­тет на по­зи­тив­ных дан­ных по ВВП

30.03 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 30 мар­та ро­стом бир­же­вых ин­дек­сов

30.03 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 30.03.17

30.03 Со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны 30.03.2017

30.03 Рас­сле­до­ва­ние фак­тов зло­упо­треб­ле­ния ру­ко­вод­ством НБУ в ин­те­ре­сах долж­ност­ных лиц бан­ков ка­са­ет­ся и Пла­ти­нум Бан­ка, - САП

30.03 Ощад­банк ввел ко­мис­сию при опла­те услуг ЖКХ

30.03 Боль­шин­ство фон­до­вых ин­дек­сов Азии упа­ли 30 мар­та

30.03 Став­ки по ипо­теч­ным кре­ди­там мо­гут не­зна­чи­тель­но сни­зить­ся к кон­цу 2017г - бан­ки­ры

30.03 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 29.03.2017

30.03 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 30.03.2017

30.03 ЕБРР оце­ни­ва­ет уро­вень про­блем­ных кре­ди­тов в бан­ков­ской си­сте­ме Укра­и­ны в 30%

30.03 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 30 мар­та на укреп­ле­нии дол­ла­ра

30.03 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 384,1 млрд гри­вен, бан­ки умень­ши­ли на 158 млн гри­вен до 285,9 млрд гри­вен 29 мар­та

• дальше…

30.03 СУГ пе­ре­шел к по­до­ро­жа­нию в роз­ни­це 30 мар­та, а ди­зель­ное топ­ли­во — в мел­ком опте

30.03 Суд ре­шил вер­нуть авиа­ком­па­нию "Днипроавиа" в соб­ствен­ность го­су­дар­ства

30.03 Суд раз­ре­шил вне­пла­но­вую ре­ви­зию в РЦ для вы­яс­не­ния об­сто­я­тельств за­вла­де­ния 2 млрд грн "Аг­рар­но­го фонда"

30.03 Укра­и­на ожи­да­ет транш мак­ро­фи­нан­со­вой по­мо­щи ЕС € 600 млн 3-7 ап­ре­ля

30.03 Це­ны на нефть вер­ну­лись к ро­сту 30 мар­та, Brent дер­жит­ся у $52,6 за бар­рель

30.03 В ян­ва­ре-фев­ра­ле свод­ный бюд­жет вы­пол­нен с про­фи­ци­том 17,9 млрд гри­вен

30.03 Ав­то­газ на­чал до­ро­жать 30 мар­та вслед за ро­стом опто­вых цен

30.03 НБУ ввел но­вую ме­то­ди­ку оцен­ки за­па­сов пря­мых ино­стран­ных ин­ве­сти­ций

30.03 Де­фи­цит те­ку­ще­го сче­та пла­теж­но­го ба­лан­са в фев­ра­ле со­ста­вил $399 млн

30.03 Westinghouse за­ве­ря­ет в вы­пол­не­нии кон­трак­та на по­став­ки ядер­но­го топ­ли­ва в Укра­и­ну

• дальше…

30.03 Мол­дав­ские де­пу­та­ты оста­нут­ся без ста­ту­са не­при­кос­но­вен­но­сти

30.03 Пар­ла­мент Ве­не­су­э­лы ли­шен за­ко­но­да­тель­ных пол­но­мо­чий

30.03 В 2016 го­ду са­мым ак­тив­ным рын­ком ком­мер­че­ской не­дви­жи­мо­сти ста­ла Гер­ма­ния

30.03 Банк Ан­глии за­ду­мал­ся о вы­пус­ке ку­пюр с паль­мо­вым мас­лом

30.03 Гла­ву Ев­ро­со­ве­та Тус­ка в Поль­ше хо­тят при­влечь к от­вет­ствен­но­сти

30.03 Как вла­сти Бе­ла­ру­си за­бал­ты­ва­ют кри­зис обе­ща­ни­я­ми

30.03 Саль­ва­дор пер­вым в ми­ре пол­но­стью за­пре­тил до­бы­чу руд­ных ис­ко­па­е­мых

30.03 Юж­ная Ко­рея и США изу­ча­ют воз­мож­ность со­кра­ще­ния по­ста­вок неф­ти в КНДР

30.03 За­чем Пу­тин увез Мед­ве­де­ва в Арк­ти­ку

29.03 За­чем До­до­ну кон­суль­та­тив­ный ре­фе­рен­дум в Мол­да­вии

29.03 США вы­ра­жа­ют обес­по­ко­ен­ность по по­во­ду стро­и­тель­ства но­вой во­ен­ной ба­зы Ки­тая в Аф­ри­ке

29.03 Брюс­сель за­бло­ки­ро­вал сли­я­ние LSE и Deutsche Boerse

29.03 Ко­ми­тет кон­грес­са США одоб­рил за­кон о ре­ви­зии ФРС

29.03 Ки­тай зай­мет ме­сто США в МВФ и Все­мир­ном бан­ке?

29.03 Лон­дон от­ка­зы­ва­ет­ся об­суж­дать с Шот­лан­ди­ей идею ре­фе­рен­ду­ма о не­за­ви­си­мо­сти

• дальше…

28.03 Что озна­ча­ет сда­ча на ме­тал­ло­лом крей­се­ра "Украина"

27.03 По­тен­ци­аль­ные не­мец­кие ин­ве­сто­ры про­ек­та По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста в Ки­е­ве оце­ни­ва­ют его сто­и­мость в €300 млн

24.03 Ка­б­мин рас­про­стра­нил упро­щен­ную ре­ги­стра­цию бра­ка на всю стра­ну

21.03 Укра­и­на опе­ре­жа­ет Рос­сию по по­ка­за­те­лю ка­че­ства жиз­ни в рей­тин­ге дан­ных Numbeо

17.03 "Укрпошта" со­кра­ща­ет сро­ки до­став­ки от­прав­ле­ний в Ки­е­ве до 24 ча­сов

17.03 Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия укра­ин­ско­го во­ен­но­го фло­та в на­ча­ле мар­та по­лу­чи­ли ре­аль­ные очер­та­ния

14.03 В Ки­ев­ской об­ла­сти про­дол­жа­ет­ся стро­и­тель­ный бум

10.03 Ка­б­мин одоб­рил под­пи­са­ние со­гла­ше­ния с Тур­ци­ей о вза­им­ном въез­де граж­дан по ID-кар­точ­кам

03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

27.02 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

• дальше…

30.03 По­ро­шен­ко дал по­ру­че­ние Ген­шта­бу ВСУ и Ми­но­бо­ро­ны о пре­кра­ще­нии ог­ня в зоне АТО на Дон­бас­се с 1 ап­ре­ля

30.03 По­чти оса­да. К че­му при­ве­дут бои под До­ку­ча­ев­ском

30.03 Станет ли Ав­де­ев­ка уль­ти­ма­ту­мом к "Мин­ску-3"

30.03 За­чем Грой­сман уви­ли­чи­ва­ет со­став на­блю­да­тель­но­го со­ве­та НАК "Наф­то­газ Украины"

30.03 Гла­вой Выс­ше­го админ­су­да по­втор­но из­бран су­дья Не­чи­тай­ло

30.03 Суд по "дол­гу Януковича": Мин­фин объ­яс­нил, что про­изо­шло

30.03 Вой­на под Ма­ри­у­по­лем. По­че­му обостре­ние в При­азо­вье не­из­беж­но

29.03 Поль­ша за­кры­ла все кон­суль­ства на тер­ри­то­рии Укра­и­ны

29.03 Лон­дон­ский суд одоб­рил уско­рен­ное рас­смот­ре­ние ис­ка РФ к Укра­ине о ев­ро­бон­дах на $3 млрд

29.03 Ляш­ко на­жил особ­няк и кру­тые ав­то, хо­тя биз­не­с­ом яко­бы не вла­де­ет

29.03 Ко­ман­да он­лайн-пор­та­ла го­сус­луг iGov го­то­ва со­здать си­сте­му е-де­кла­ра­ций в ра­зы де­шев­ле - Ду­би­лет

29.03 Ка­б­мин не мо­жет уво­лить чле­нов НАПК, - Пет­рен­ко

29.03 Да­ни­люк ожи­да­ет оче­ред­ное за­се­да­ние су­да Лон­до­на по ис­ку РФ не ра­нее кон­ца ап­ре­ля

29.03 НАПК не име­ло до­го­вор­ных от­но­ше­ний с USAID, - пред­се­да­тель агент­ства Кор­чак

29.03 Кто раз в пол­го­да ло­ма­ет сайт НАПК

• дальше…

30.03 Все боль­ше тех­но­ло­ги­че­ских стар­та­пов за­ни­ма­ют­ся кос­мо­сом

30.03 Samsung на­це­ли­лась на ки­но­те­ат­ры, пред­ста­вив 4K-дис­плей с диа­го­на­лью бо­лее 10 мет­ров

30.03 Tesla рас­ши­ри­ла воз­мож­но­сти си­сте­мы ав­то­пи­ло­ти­ро­ва­ния но­вых элек­тро­ка­ров

30.03 Де­шё­вые ки­тай­ские смарт­фо­ны риску­ют остать­ся в про­шлом

30.03 Маск под­твер­дил, что у се­рий­ной Tesla Model 3 не бу­дет при­бор­ной па­не­ли

30.03 Пред­став­ле­ны смарт­фо­ны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+

29.03 Ки­бе­р­ата­ки в 2016 го­ду при­ве­ли к ком­про­ме­та­ции 1,4 млрд за­пи­сей дан­ных

29.03 По­че­му кое-кто все вре­мя опаз­ды­ва­ет, и что мож­но с этим по­де­лать

29.03 Skoda рас­кры­ла пред­вест­ни­ка ку­пе­об­раз­но­го крос­со­ве­ра

29.03 10 лю­би­мых книг зна­ме­ни­тых пред­при­ни­ма­те­лей

29.03 Учё­ные из Син­га­пу­ра раз­ви­ва­ют идею "циф­ро­вых напитков"

29.03 При­ня­тый ка­над­ски­ми вла­стя­ми за­кон рез­ко огра­ни­чил зо­ну по­лё­тов БПЛА

28.03 Пре­ступ­ни­ки хо­те­ли вы­красть остан­ки Эн­цо Фер­ра­ри и по­тре­бо­вать вы­куп

28.03 Вре­до­нос­ное ПО Crusader из­ме­ня­ет но­ме­ра те­ле­фо­нов в по­ис­ко­вой вы­да­че

28.03 Ха­лил Ра­фа­ти: как быв­ший нар­ко­ман стал мил­ли­о­не­ром

• дальше…

29.03 10 лю­би­мых книг зна­ме­ни­тых пред­при­ни­ма­те­лей

28.03 Ха­лил Ра­фа­ти: как быв­ший нар­ко­ман стал мил­ли­о­не­ром

27.03 Со­бе­се­до­ва­ние: 15 во­про­сов, ко­то­рые нель­зя за­да­вать

23.03 По­че­му про­грам­мы дол­го­сроч­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ино­гда не ра­бо­та­ют

21.03 Как во­семь сер­дец по­мо­га­ли Дэ­ви­ду Рок­фел­ле­ру пра­вить ми­ром

15.03 По­че­му на­чаль­ник от­вер­га­ет все ва­ши хо­ро­шие идеи

14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно