«Межбанк открывался на уровне 26,96-26,99 грн./$. С самого начала торговой сессии рынок был настроен на снижение курса доллара. Однако появление НБУ с покупкой долларов внесло коррективы в расстановку сил на межбанке. После участия Национального банка курс закрепился на уровнях 26,98-26,99 грн./$. Во второй половине дня межбанковские торги проходили в диапазоне 26,98-27,0 грн./$, в котором торговая сессия и финишировала», - сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Он сообщил, что, выкупая доллар в режиме «наилучшего курса», регулятор приобрел порядка $15 млн. по 26,98-26,99 грн./$. Если в предыдущие дни металлурги ставили на паузу крупные валютные продажи и по этой части доминировали представители агросектора, но то сегодня сталевары снова развернули распродажу экспортной выручки.

Благодаря этому резко выросли объемы валютных торгов - с $247,84 млн. до $345,46 млн., и межбанк показал рекордный для марта результат.

Главная причина валютных распродаж осталась той же, что и вчера - выплаты по налогам и зарплатам персоналу, для которых предприятиям нужна была гривна.

Сегодня на рынке активно обсуждали новости способные спровоцировать подорожание доллара - решение Высокого суда Лонда о скором суде по $3-миллиардному иску России против Украины (по отказу нашей страны от выплат по еврооблигациям, размещенным при президенте Януковиче). В этом случае возрастают шансы нашей страны на проигрыш. Правда, дискуссия казначеев не провоцировала ажиотажа на валютных торгах.

«Вопрос спора между РФ и Украиной привлек внимание участников рынка, однако на текущий момент в этом уравнении достаточно много неизвестных, чтобы сейчас оценивать возможные последствия указанного события для локального межбанка», - подтвердил Верхградский.

«Психологически судебные разбирательства между Украиной и РФ по внешнему долгу не оказывают влияния на действия участников торгов. Реально сказаться на состоянии золотовалютных резервов, а, следовательно, и курсе гривны страны, могут только результаты самого процесса», - дополнил коллегу директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Завтра финансисты не ждут на межбанке резких курсовых скачков. И Олег Куринной и Станислав Верхградский прогнозируют на 31 марта один курсовой коридор - 26,95-27,05 грн./$.

«В последний день месяца мы также прогнозируем достаточно большие объемы валютных продаж», - добавил Куринной.

Хотя его коллега не забыл о риске, который могут спровоцировать выплаты Госказначейства.

«Текущая конъюнктура рынка пока еще благоприятна для национальной валюты. Но ожидаемые в ближайшие дни выплаты возмещений НДС могут подпитать спрос на безналичную валюту и одновременно снизить необходимость экспортеров продавать инвалюту, в результате чего текущий рыночный тренд на снижение курса доллара может приостановиться либо вообще изменить направление», - сказал нам Верхградский.

Вероятнее всего, налоговые выплаты будут сказываться на валютном межбанке уже на будущей неделе.

Достаточно спокойной ситуации финансисты ждут в пятницу и на наличном рынке, где они пока констатируют совсем небольшую активность.

«В четверг с утра у продавцов было настроение на рост наличного доллара и курсы устанавливали на уровне 26,95-27,02 грн./$. К обеду случился ожидаемый рост, но незначительный - до 26,97-27,07 грн./$. Но далее этого уровня не пошло и, более того, произошел отскок к 26,95-27,0 грн./$. Корректировки в течении дня по курс валют незначительные, что говорит о низкой деловой активности на наличном сегменте валютного рынка», - разъяснил Верхградский.