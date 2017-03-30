Украинские банки не смогут посягать на жилье украинцев из-за неуплаченных кредитных пеней и штрафов. После того как человек выплатит основную сумму долга по ипотеке - это сам кредит и насчитанные по нему проценты, - банк не имеет права держать в залоге его недвижимость и тем более отнимать ее для уплаты неустойки.

Соответствующую правовую позицию выдал Верховный суд, рассматривая дело №6-2560цс16 - спор физлица с Ощадбанком.

«Госбанк решил придраться к невыполнению человеком отдельных требований договора: непродление страховки, неуведомление банка о смене реквизитов счета, недопуск работников банка к залоговому жилью. И на этом основании насчитал заемщику штрафов на 20 тыс. грн. Ссылаясь на наличие этой задолженности банк отказывался освободить имущество от обременения. Однако ВСУ постановил, что требование Ощадбанка было незаконным, и что жилье должно быть выведено из залога. Поскольку человек выполнил все основные обязательства перед кредитором - выплатил кредит и проценты по нему. Штраф же - не основное требование и не может быть основанием сохранение жилья в залоге, кроме того ипотека не обеспечивает указанные штрафы», - объяснил UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Юристы уверены, что решение в пользу заемщика полностью вписывается в действующее законодательство. Потому суды низших инстанций должны приходить к таким же выводам в аналогичных спорах.

«Следует принять во внимание изначальную цель заключения договора ипотеки - обеспечение выполнения обязательств по кредитному договору. Учитывая, что в рассматриваемой ситуации все обязательства заемщика перед банком выполнены, он не понес никаких убытков и получил доход в виде процентов по кредиту, прекращение ипотечного договора является вполне справедливым», - подчеркнул UBR.ua управляющий партнер ЮФ N&D Андрей Довбенко.

К тому же заключение ВСУ не лишает банк права взыскать с заемщика 20 тыс. грн. штрафа. Кредитор просто не сможет контролировать залог - и только.

«Банк не лишен возможности взыскать с заемщика такие дополнительные суммы иным путем. Для этого банку нужно обратиться в суд с соответствующим иском к заемщику в общем порядке», - подтвердил UBR.ua старший юрист ЮФ «Мисечко и Партнеры» Антон Диденко.

Хотя было бы логично не устраивать новый судебный процесс против заемщика, а в досудебном порядке прийти к компромиссу. Это советуют юристы после постановления ВСУ, явно ослабившего позицию Ощадбанка, решившего говорить с клиентом с позиции силы.

Правоведы говорят, что суды могут и сильнее давить на заемщиков в подобных ситуациях. И советуют оперативно реагировать на такие попытки.

«Злоупотребляя своим правом банк может удовлетворить свои требования путем обращения взыскания на предмет ипотеки (передача права собственности на предмет ипотеки, прав на продажу предмета ипотеки и т.п.). В этом случае, при противоправности действий кредитора, предлагаем немедленно обращаться в суд для защиты своих прав», - сказал UBR.ua юрист ЮФ «Кушнир, Якимяк и Партнеры» Артем Билоусов.

Кстати, после вступления 20 июня 2016 г. нового закона «О потребительском кредитовании» права украинских заемщиков в принципе стали шире. Отчасти этот документ защищает и тех, кто брал кредит на покупку жилья - если с банком заключался договор о потребкредитовании (в целом закон распространяется на договоры потребкредитования).

Данным документом, банкирам запретили взыскивать с заемщиков пени и штрафы в первую очередь, что раньше активно делали финансисты. Деньги, принесенные заемщиком в кассу теперь должны распределяться в другой последовательности: в первую очередь - просрочки выплате тела и процентов по кредиту, во вторую - непросроченные (текущие) платежи по тому же телу и процентам и только в-третью - пени и штрафы.

«Данное положение закона призвано обеспечить в первую очередь интересы заемщиков, поскольку сегодня зачастую банки прибегают к ухищрениям, вследствие которых при условии внесения платежей задолженность продолжает расти», - объяснил Антон Диденко.

Юристы советуют заемщикам не забывать о своих новых правах, и следить за их исполнением.