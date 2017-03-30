Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что дал поручение о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Министерству обороны.

"Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны", - сказал президент в Сент-Джулиансе на Мальте, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, готова ли украинская сторона к реализации достигнутых в Минске договоренностей.

П.Порошенко добавил, что именно украинская сторона предложила установить режим прекращения огня с 1 апреля.

"Это еще раз опровергает российские утверждения относительно позиции украинской стороны, которая якобы не готова к миру. Наоборот последовательно все три года мы не просто декларируем, но и доказываем, что украинская сторона за то, чтобы обеспечить режим прекращения огня, вывод российских войск, получение контроля над неконтролируемым участком украинско-российской границы и восстановление украинского суверенитета над оккупированным Донбассом и в Крыму", - подчеркнул президент Украины.

Вместе с тем, Порошенко сообщил, что у него нет особого оптимизма по поводу соблюдения режима прекращения огня с 1 апреля: "К сожалению, у нас нет большого оптимизма, что та сторона будет соблюдать достигнутые договоренности. Но жизнь и здоровье каждого украинского воина является самой большой ценностью, и мы должны решительно действовать для того, чтобы обеспечить прекращение огня, отвод техники и артиллерии, это ключевые пункты Минских соглашений".

Он также указал, что украинская сторона связывает дальнейшую судьбу последнего решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о перемещении грузов через линию соприкосновения на Донбассе с тем, как будет выполняться договоренность о режиме прекращения огня с 1 апреля.

"Мы посмотрим, как 1 апреля эти договоренности будут выполняться", - подытожил глава государства.

Как сообщалось, 29 марта в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля и о разведении сил у Станицы Луганской с 6 апреля, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

В свою очередь, 30 марта в Министерстве обороны Украины заявили о готовности к выполнению договоренностей о прекращении огня в зоне АТО с 1 апреля, достигнутых в Минске.