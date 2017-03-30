Министерство финансов констатирует, что в январе-феврале текущего года сводный бюджет выполнен с профицитом 17,9 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Минфина, передают Українські Новини.

Доходы за указанный период составили 142 314,5 млн гривен, что в полтора раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.

52,4 млрд гривен было собрано в виде НДС, что на 72% больше аналогичного периода 2016 года, налог на доходы физлиц собран на сумму 24,6 млрд гривен, что на 37% больше января-февраля прошлого года.

Расходы сводного бюджета за первые два месяца составили 124 236,0 млн гривен, что на 52% больше января-февраля 2016 года.

Профицит за указанный период составил 17 980,2 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, ранее Государственная казначейская служба сообщила, что за февраль государственный бюджет выполнен по доходам на 88% с дефицитом 7,187 млрд гривен.