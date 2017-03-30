Периодически акценты войны на Донбассе смещаются в сторону Докучаевска.

На этой неделе пылает вся линия фронта, не стал исключением и Докучаевск, бои под которым время от времени выходят на передний план.

Здесь еще с прошлого года ведутся бои за освобождение города от российско-террористических оккупантов. При очень большом желании Вооруженные силы Украины могли зайти в город и зачистить его от террористов еще прошлой осенью - Докучаевск с ноября 2016-го находится в полуокружении. К тому же, согласно "Минска-1" он должен быть под украинским контролем.

Однако, верховное главнокомандование страны до сих пор не решилось пойти на освобождение города. В связи с этим ситуация вокруг Докучаевска больше напоминает не "ползучее наступление", а "бег на месте". Наступать, по большому счету, уже некуда - разве что заходить в город, чего не происходит.

Поэтому украинским войскам ничего не остается, кроме как время от времени вступать в артиллерийские перестрелки с террористами, кое-где ввязываясь в локальные бои с диверсионно-разведывательными группами боевиков.

Последний такой бой состоялся буквально вчера. Первые сообщения появились в обед в Твиттере: "Что-то рядом бахнуло. Задрожало все".

Очевидно, это украинская артиллерия ударила по огневым точкам боевиков в ответ на постоянные обстрелы с их стороны.

А ближе к вечеру в соцсетях начали появляться уже массовые сообщения о том, что в окрестностях Докучаевска и Еленовки происходит мощный бой с применением стрелкового оружия, минометов и артиллерии. Также люди сообщали, что в городе периодически слышны отголоски боев со стороны Красногоровки.

Напомним, что Докучаевск - это город областного значения в Донецкой области, что находится в 14 км от железнодорожной станции Еленовка (которая также согласно "Минска-1" должна быть под контролем Украины), и в 40 км южнее Донецка. В мирное время население города составляло около 25 тыс. жителей, но сейчас минимум вдвое меньше.

При этом Еленовка, в силу своего географического расположения, является важным стратегическим пунктом. Взяв его, Вооруженные силы Украины не только отрежут Докучаевск от Донецка, но и создадут неплохой плацдарм для дальнейшего окружения этих двух временно оккупированных городов. Поэтому именно там наши военные "прощупывают почву" время от времени и, не исключено, готовят плацдарм для военной компании для прорыва.

В то же время Красногоровка находится севернее Докучаевска, почти на окраинах Донецка. Мы уже когда-то писали, что таким нехитрым способом террористы пытаются растянуть линию фронта в этом районе и не дать Вооруженным силам Украины сосредоточить войска для потенциального прорыва.

Также давно установлено, что террористы стреляют по позициям украинских военных из жилых районов оккупированного Докучаевска, провоцируя наших на ответ. Эта тактика для них не является новой - они ее используют едва ли не с начала войны. Целью этого всего является, в первую очередь, спровоцировать украинцев на ответный огонь (по жилым кварталам города), чтобы потом на весь мир кричать о преступных зверствах "укропов".

"Они провокацию всегда делают: начинают со стрелкового, гранатометов, а заканчивают крупнокалиберными минометами и артиллерией. Бьют из самого Докучаевска, из-за Докучаевска, из жилых районов" - рассказывают бойцы ВСУ.

Очевидно, что террористы паникуют, ведь даже из открытых источников известно, что Вооруженные силы Украины на Докучаевском направлении концентрируют танковые войска - 1-я танковая бригада стоит там в резерве и в любой момент готова пойти на прорыв. Собственно, это и логично, ведь степная местность данного района идеально подходит для танковых маневров. Кроме того, с каждым днем подсыхает размякшая после зимы почва, увеличивая вероятность этого самого прорыва.

Мы уже писали в предыдущих материалах о том, что под Докучаевском есть смысл нанести отвлекающий удар, чтобы заставить противника растянуть фланги и отвлечься от обороны Донецка.

Кроме этого не исключен вариант развития событий, по которому украинская армия продолжает держать в полуокружении город, тогда как 1-я танковая бригада с тыла делает обходной маневр в открытой степи, оставляет Докучаевск за спиной, прорывается вглубь вражеской территории и наносит удар, например, по Старобешево. Или даже по Ленинскому району Донецка (находится на юге), сея панику в рядах врага и отвлекая на себя значительные силы обороны города, давая тем самым возможность другим войскам зайти в "столицу ДНР" с запада и севера, или осуществить другие маневры.

Какой именно вариант выберет украинский Генштаб и выберет ли вообще - будет зависеть от многих факторов. Мы же пока можем только догадываться и строить предположения исходя из информации, которая поступает с передовой.