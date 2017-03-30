Обстрелы города, которые за три года войны и последние месяцы стали едва ли не обыденностью, отсутствие воды и света - такую цену платит город, оказавшийся почти в центре геополитического конфликта.

Авдеевка опять без света и воды. 29 марта в результате боевых действий были повреждены высоковольтные линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевки, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Эта новость уже стала обыденностью. Боями под Авдеевкою никого не удивишь. Промзона, старая Авдеевка, которая недавно обстреливалась "Градами", ДФС. Террористы регулярно наносят удары не только по позициям украинской армии, но и жилым домам.

В конце января-начале февраля город оказался на грани гуманитарной катастрофы и передовицах украинских и международных СМИ. Тогда шли активные боевые действия между бойцами 72-й бригады и боевиками, в результате которых ВСУ смогли отбросить террористов от опорников "Алмаз-1", "Алмаз-2", зайти в дачи близ станции "Ясиноватая-2", взять под полный контроль трассу Донецк-Горловка, а также вплотную подойти к Донецкой фильтровальной станции. Тогда боевики не скрываясь поливали город "Градами", из 152-мм и 122-мм артиллерии. Впоследствии было относительное затишье, "прилеты" в ДФС с ее последующей остановкой, частыми ее обесточиваниями. Видео об обстрелах девятиэтажки из танков облетели весь Интернет.





Утром, 26-го марта, по старой части города террористы ударили "Градами". Вследствие этого 25 домов были повреждены, а некоторые полностью разрушены. В результате обстрела нашего "опорника" из 120-мм минометов тогда погибли три бойца. Позже обстрел повторился. За последние сутки, согласно информации пресс-центра АТО, Авдеевку накрывают из 120-мм и 82-мм минометов. У боевиков традиционно рапортуют о боях близ Ясиноватского блокпоста, которые характеризуются позиционными обстрелами. Наши на обстрелы промзоны отвечают огнем.

Согласно данным "Информационного сопротивления", из первой линии выбыло танковое подразделение оккупантов, которое ранее функционировало напротив промзоны Авдеевки, в районе высоты 272.2, и использовалось для обстрела наших позиций в промке и старой Авдеевки. Всего было семь танков. В то же время, оккупантами на Каштановом, в районе улицы Вокзальной, было ограничено перемещение гражданских лиц и автотранспорта, что может свидетельствовать о переброске в этот район нового подразделения.

Усиление врага в Каштановом можно понять. Именно из района Ясиноватой и этого населенного пункта ведется огонь крупнокалиберной артиллерией и "Градами" (около объездной дороги на Ясиноватую у боевиков располагаются позиции артиллерии и место базирования, в бывшей части МЧС). От наших волонтеров регулярно поступает информация о ввозе

в Донецк

грузов с боекомплектом и живой силой. Однако сегодня о каком-то наступлении говорить рано. Боевики традиционно ведут позиционные бои с маневрами танков и БМП в районе Спартака, шахты Бутовка, Ясиноватского блокпоста. Наша армия отвечает огнем. Но эти бои исключительно позиционные, без наступательных действий. Как ВСУ, так и враг существенно окопались.

Н настоящее время боевики используют тактику изматывания сил АТО постоянными обстрелами, с разрушением инфраструктуры.

ВСУ, теоретически, могут продолжить так называемое "ползучее наступление". Но в ситуации с Авдеевкой, маленькими шагами проблему не решить. Город обстреливается как из Донецка, так и Ясиноватой. И даже взятие Ясиноватского блокпоста с продвижением под Ясиноватую проблемы не решит, тем более, что будет сопровождаться потерями как среди бойцов, так и мирных жителей. Опыт января-февраля продемонстрировал, что боевики не брезгуют открывать огонь по городу. Наиболее оптимистичный вариант - масштабное наступление по всей линии фронта с перспективой окружения Ясиноватой, Донецка и других крупных городов с выходом к границе с Россией. Однако, сегодня этот сценарий кажется невозможным, как минимум, из-за "Минских договоренностей". Как максимум - из-за тяжелых боев с потерями, к которым наше общество может быть не готово.

Сегодня единственной надеждой Авдеевки является дипломатия. Россия огнем боевиков побуждает Украину к уступкам, подталкивая экономический коллапс в городе, в котором работает коксохим Ахметова. Прекратить обстрелы города военным путем сейчас невозможно, потому, что будут стрелять даже из Донецка. Расчет врага прост и понятен - Авдеевка является слабым местом Украины. Тем более, что там весьма важное для нашей экономики предприятие - коксохим. Сегодня ситуация не выглядит безнадежной, но прослеживается сценарий, по которому Авдеевка станет главным рычагом в новых переговорах между ЕС, Украиной и Россией. В них, вполне возможно, заинтересована российская сторона, для которой фактор Авдеевки может быть козырем, который позволит говорить с позиции силы. Причем, судя по всему, инициатором переговоров, по логике Путина, должна стать именно Украина, которую каждым выстрелом по городу, каждым обесточиванием, которые бьют по нашему бюджету, российские боевики пытаются приблизить к этому решению.

Но новые переговоры без козырей с нашей стороны рискуют стать бенефисом врага, которого нельзя допустить.