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Топливно-энергетический комплекс
Дефицит текущего счета платежного баланса в феврале составил $399 млн
13:59 30.03.2017 |
Дефицит текущего счета платежного баланса в феврале составил 399 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
В феврале отрицательное сальдо текущего счета составило 399 млн долларов против 502 млн долларов в феврале прошлого года.
За 2 месяца текущего года дефицит текущего счета составил 541 млн долларов (или 4,3% ВВП), тогда как за аналогичный период прошлого года - 861 млн долларов (7,9% ВВП).
В феврале экспорт товаров вырос на 20,9% (в январе 2017 - на 52,9%), импорт товаров на 16,7% (в январе - на 32,6%).
По сравнению с январем объемы экспорта товаров выросли на 6%, импорта на 16,8%.
Объемы экспорта товаров составили 3 млрд долларов: рост продтоваров на 15,9%, черных и цветных металлов на 30,6%, минеральных продуктов в 2 раза.
За январь-февраль экспорт товаров вырос на 34,6%.
Больше всего экспорт вырос в Азию (на 505 млн долларов, или на 34,4%), в страны ЕС (на 279 млн долларов, или на 16,7%).
Доля Азии в общем экспорте не изменилась и составила 34,3%, в то же время удельный вес стран ЕС сократился с 39,1% до 33,9%.
Экспорт в Россию вырос на 182 млн долларов, или в 1,6 раза, а доля в общем экспорте увеличилась с 7% до 8,3%.
Объемы импорта товаров составили 3,8 млрд долларов: рост энергетического импорта на 53,3%, неэнергетического импорта на 8,5%.
Импорт товаров машиностроения вырос на 21,5%, химической промышленности на 7,3%, черных и цветных металлов на 24,5%.
В то же время импорт продтоваров сократился на 3,7%.
За январь-февраль импорт товаров вырос на 23,5%.
Больше всего в номинальном выражении увеличился импорт из стран ЕС (на 524 млн долларов).
Рост импорта из России (на 455 млн долларов, или в 1,8 раза) произошел за счет топлива (уголь и нефтепродукты), а также продукции машиностроения.
Доля стран ЕС выросла с 37,5% до 37,8%, а доля России с 10% до 14,6%.
Чистые заимствования от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций и капиталом) в феврале составили 395 млн долларов (в феврале 2016 - 477 млн долларов).
В целом за 2 месяца чистое заимствование от внешнего мира составило 536 млн долларов, тогда как за соответствующий период прошлого года 837 млн долларов.
Чистый приток по финансовому счету составил 368 млн долларов (в феврале 403 млн долларов).
В целом за 2 месяца чистый приток по финансовому счету составил 307 млн долларов, за соответствующий период 883 млн долларов.
Чистое увеличение объема прямых иностранных инвестиций составило 45 млн долларов, за 2 месяца - 62 млн долларов.
Чистое увеличение внешней позиции банковской системы по операциям и портфельным инвестициям составило 366 млн долларов.
Чистое уменьшение внешней позиции реального сектора составило 705 млн долларов.
Чистый приток в частный сектор в феврале составил 387 млн долларов.
Дефицит сводного платежного баланса в феврале составил 27 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк прогнозирует дефицит текущего счета платежного баланса в 2017 году 4,3 млрд долларов.
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